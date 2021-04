Noch vor einigen Jahren reihte sich im Dunkelsteiner Wald eine Fichte neben die andere. Diese Baumart konnte Felix Montecuccoli auf seinem Land in bis zu 600 Metern Seehöhe im Bezirk St. Pölten problemlos bewirtschaften. Der Klimawandel hat das verändert, wie der Präsident der Land- und Forstbetriebe bei einem Waldspaziergang mit Boku-Rektor Hubert Hasenauer und dem Begründer des Ressourcen Forums Austria, Nikolaus Lienbacher, erklärt. „Der Fichte geht das Wasser aus“, sagt Montecuccoli. Außerdem kommt es durch den Temperaturanstieg vermehrt zu „Invasionen“ bisher fremdartiger Pflanzen und Insekten, die den Druck auf die traditionellen Baumarten erhöhen.

Montecucculi pflanzt wie andere Forstwirtschaftbetreiber mittlerweile verschiedene Baumarten. Monokulturen gebe es keine mehr. Im Wald stehen nun vermehrt auch Douglasien, Eichen oder Edelkastanien. Für die Forstwirtschaftsexperten ein Musterbeispiel für Biodiversität.

Der Österreichische Bauernbund und die Landwirtschaftskammer wollen zeigen, was die Land- und Forstwirtschaft schon für die Biodiversität macht und noch machen kann. Sie arbeiteten daher ein gemeinsames Papier aus, das sie in die von Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) vorgelegte Biodiversitätsstrategie einbringen wollen. Damit soll gewährleistet werden, die Vielfalt in Lebensräumen und bei Arten zu erhalten, um klimawandelbedingten Veränderungen standzuhalten.