Biogas könnte ein Fünftel des Gasbedarfs abdecken

Der aktuelle Ukraine-Krieg und die Sanktionen gegen Russland haben die Abhängigkeit heimischer Betriebe von russischen Gaslieferungen deutlich vor Augen geführt. Dabei wären laut einer Studie von Professor Helmenstein 22 Prozent des heimischen Gasbedarfs mit österreichischem Biogas, also mit organischen Abfällen, herstellbar, wie Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck im NÖN-Interview betonte.

„Gerade durch den Krieg in der Ukraine zeigt sich die Notwendigkeit, nachhaltiges Biogas verstärkt einzusetzen“, ergänzt Bauernbund-Präsident Georg Strasser. Nachhaltiges Biogas könne dazu beitragen, die Energieversorgung in Österreich weiterhin sicherzustellen, mein Strasser. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz um ein Erneuerbaren-Gas-Gesetz erweitert wird.

„Nachhaltiges Biogas kann dazu beitragen, die Energieversorgung in Österreich weiterhin sicherzustellen“, betont Bauernbund-Präsident Georg Strasser. Foto: BMNT/Paul Gruber

Dies bestätigt im Gespräch mit der NÖN auch Norbert Hummel aus Waldkirchen an der Thaya (Bezirk Waidhofen/ Thaya), der Obmann des Kompost- und Biogas Verbands Österreich ist. Hummel betreibt selbst eine Biogasanlage. Er erzeugt Strom und Wärme und da er Hühnermäster ist, verwendet er dafür Hühnermist, Silage und Reststoffe. Er heizt damit die Stallungen und die Wohnräume.

Aus organischen Abfällen entsteht Biogas

Derzeit gibt es in Österreich rund 280 Biogasanlagen, 85 davon allein in Niederösterreich. Der Großteil produziert in erster Linie Strom. Österreichweit rund 15 (drei in Niederösterreich) speisen aber bereits Gas sein, allerdings nur rund 0,2 Prozent des Inlandverbrauchs derzeit. Das wäre, so sind die Experten sicher, absolut ausbaubar.

Für die Erzeugung von Biogas könnten in erster Linie organische Abfälle (Reststoffe der Lebensmittel- und Milchproduktion, organische Abfälle des Restmülls und Sekundärrohstoffe aus der Landwirtschaft wie Maisstroh, Rapsstroh, Zwischenfrüchte und Wirtschaftsdünger) verwendet werden.

Die angestrebten 20 Prozent des Gasbedarfs in Österreich könnten mit Reststoffen und Wirtschaftsdünger erzielt werden. Mit der entstehenden Gülle könnten zudem 100 Prozent der Weizenfelder in Österreich gedüngt werden. „Diese Kreislaufwirtschaft schont Ressourcen und nutzt diese, um Energie und Lebensmittel zu produzieren, ein Entweder-Oder zwischen Energie- und Lebensmittelproduktion gibt es nicht mehr“, ist Hummel überzeugt.

Und auch vom Preis her ist Biogas mittlerweile durchaus mit Erdgas konkurrenzfähig, vor allem nach dem Ansteigen der Erdgaspreise im Herbst des Vorjahres.