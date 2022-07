Erneuerbare Energien Biomasse: Der Energieversorger Niederösterreichs

Manfred Denk, Stephan Pernkopf, Markus Köck und Franz Fischer setzen sich für Biomasse in der Energieerzeugung ein Foto: NLK Filzwieser

B iomasse spielt sowohl in der Energie- als auch in der Wärmeerzeugung eine wesentliche Rolle. Rund 290.000 Haushalte in Niederösterreich heizen mit Holz, Hackschnitzel, Pellets oder Nah- und Fernwärme.