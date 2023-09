NÖ Haushalte heizen am liebsten mit Holz

Holzbrennstoffe haben ihren Vorsprung in der Raumwärmeerzeugung in den letzten Jahren gegenüber anderen Brennstoffen deutlich ausgebaut. Das ergab eine neuerliche Erhebung der Statistik Austria. Knapp 40 Prozent der niederösterreichischen Haushalte haben in der Heizperiode 2021/22 mit Scheitholz, Pellets oder Hackgut geheizt. Zählt man die in Biomasseheiz- und Holzkraftwerken erzeugte Fernwärme dazu, erhöht sich dieser Anteil auf 42,9 Prozent. Mit rund 26 Prozent wird in Niederösterreich am zweit öftesten mit Erdgas geheizt, an dritter Stelle steht Heizöl mit rund 14 Prozent.

Dass der Einsatz von Holzbrennstoffen in Einzelfeuerungen in der Periode 2021/22 im Vergleich zu 2019/20 niederösterreichweit um rund fünf Prozent gestiegen ist (bundesweit um neun Prozent), liege laut Franz Titschenbacher, dem Präsident des Österreichischen Biomasse-Verbandes, an unterschiedlichen Gründen. Einerseits sei das Jahr 2021 ein vergleichsweise kühles Jahr gewesen, andererseits sei aufgrund des Ukraine-Krieges die Nachfrage nach Holzheizungen und Holzbrennstoffen stark gestiegen.

Franz Titschenbacher, der Präsident des Österreichischen Biomasse-Verbandes, fordert den weiteren Ausbau sowie die Sanierung von Holzzentralheizungen. Foto: Fischer

„Energieholz aus heimischer, nachhaltiger Forstwirtschaft liefert klimafreundliche und krisensichere Energie. Wie beliebt Holzheizungen in Österreich sind, belegen die Zahlen“, so Titschenbacher. Im Vorjahr wurde in ganz Österreich eine Rekordanzahl von 31.000 modernen Holzzentralheizungen abgesetzt, aufgrund der allgemeinen Teuerung seien die Verkaufszahlen heuer aber wieder zurückgegangen. „Das verlangsamt die Energiewende, obwohl wir dringend eine Beschleunigung brauchen“, fügt der Biomasse-Experte hinzu.

Holzeinzelfeuerungen sind das häufigste „primäre Heizsystem“ in NÖ

Rund 197.000 Haushalte in Niederösterreich nutzen Holzeinzelfeuerungen (Kessel oder Öfen) als primäres Heizsystem. Dazu kommen 190.000 Haushalte mit einer Erdgasheizung als primäres Heizsystem sowie 135.000 NÖ Haushalte mit einem Fernwärmeanschluss. Mit 83.000 aktiven Ölheizungen belegt Niederösterreich im Bundesländer-Vergleich den zweiten Platz, was die Anzahl an Ölheizungen angeht. Auch bei den Gasheizungen liegt NÖ mit 190.000 Stück hinter Wien an zweiter Stelle.

Da bundesweit rund 350.000 Holzzentralheizungen älter als 25 Jahre sind, schlägt Titschenbacher ein Modernisierungsprogramm für diese vor. „Durch den Tausch veralteter Anlagen auf moderne, emissionsarme Holzheizungen könnten die Feinstaubemissionen um etwa 85 Prozent und der Holzverbrauch um bis zu 40 Prozent reduziert werden. Die eingesparte Holzmenge steht für den erforderlichen Tausch fossiler Heizsysteme zur Verfügung, um die Energiewende voranzutreiben“, betont er.

Das Alter des Bestands an Holz- und Kachelöfen dürfte laut dem Biomasse-Verband noch höher sein. Auch im Kesselbestand von Nahwärmeanlagen bestehe Sanierungsbedarf.