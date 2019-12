Öffi-Angebot in Ostregion soll um ein Viertel wachsen .

Das Öffi-Angebot im Verkehrsverbund Ostregion (VOR) soll bis 2030 deutlich wachsen: Konkret ist eine Steigerung der Schienenkilometer um einem Viertel im Vergleich zum Fahrplanjahr 2019 in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland geplant, wie die drei betreffenden Länderchefs am Freitag in einer Pressekonferenz bekanntgaben.