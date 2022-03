In NÖ werden 966 Millionen Euro in die Wasserzukunft investiert

Werbung

„Wasser ist Leben“, sagte Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) pünktlich zum heutigen lang ersehnten Regen in Niederösterreich. Gemeinsam mit NÖ Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl und Landwirtschaftskammer NÖ-Vizepräsident Lorenz Mayr stellte er heute die Pläne der Wasserzukunft Niederösterreichs vor.

Bis Ende 2025 investieren Land Niederösterreich, Bund und Gemeinden insgesamt 966 Millionen Euro in die Wasserzukunft Niederösterreichs. Der größte Anteil davon, nämlich 355 Millionen Euro, fließt in den Hochwasserschutz. Projekte sind hier beispielsweise in Fahrafeld im Triestingtal und in Rossatzbach an der Donau geplant.

„Wir rechnen jährlich mit rund 25 abgeschlossenen und 25 neu gestarteten Schutzprojekten“, meinte Pernkopf. Durch eine neu beschlossene 15a-Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern NÖ, OÖ und Wien sei die Finanzierung der Schutzmaßnahmen entlang der Donau gesichert. Über 100 Millionen Euro wurden dafür vereinbart.

570 Millionen Euro für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Der zweit- und drittgrößte Anteil des Geldes soll mit 335 Millionen Euro in die Abwasserbeseitigung und mit 235 Millionen Euro in die Wasserversorgung investiert werden. Beides sind in Niederösterreich Kernaufgaben der Gemeinden.

Hierbei sei vor allem die Kooperation der Kommunen sehr wichtig. Denn: „Das Wasser rinnt bergab. Bei der Abwasserentsorgung muss die Kläranlage demnach am tiefsten Punkt sitzen. Hier müssen sich Gemeinden gemeinsam organisieren“, sagte Pressl. Dazu habe man Gemeindeverbände gegründet, in denen sehr effizient zusammengearbeitet werde.

Das Geld wird in verschiedene Projekte fließen. Im Bereich der Wasserversorgung wäre hier die Transportleitung zwischen Zwettl und Krems zu nennen. Sie wird gerade gebaut. Bei der Abwasserbeseitigung ist zum Beispiel die Sanierung des Pumpwerks in Krems zu erwähnen.

Renaturierung als Hochwasserschutz und Lebensraum seltener Tierarten

23 Millionen Euro werden in die Renaturierung investiert. Diese hätten laut Pernkopf einen dreifachen Nutzen: Schutz vor Hochwasser, Naherholungsraum für Menschen und wertvoller Lebensraum für seltene Arten. Mit dem Geld sollen rund 50 Gewässerökologie-Projekte umgesetzt werden. Darunter fällt beispielsweise die Wiederanbindung des Rührsdorfer Donauarms.

Und schließlich fließen 18 Millionen Euro in die Bewässerung in der Landwirtschaft. „Der Klimawandel führt dazu, dass wir mehr und mehr auf Bewässerung setzen müssen, um unsere Versorgungssicherheit zu garantieren“, meinte Pernkopf.

Immer mehr Gebiete in NÖ leiden unter Trockenheit

Mayr erwähnte in diesem Zusammenhang das vor zwei Jahren gegründete Kompetenzzentrum Bewässerung in Deutsch-Wagram. „Wir haben hier in den letzten zwei Jahren über 60 Anfragen gehabt, wo es vor allem um das Thema Wasserrecht gegangen ist“, berichtet Mayr. Auffällig sei, dass vermehrt Anfragen aus nicht klassischen Bewässerungsgebieten kommen. „Das heißt, man sieht hier, dass in Niederösterreich immer mehr Gebiete unter der Trockenheit leiden“, sagt Mayr.

Die Landwirtschaftskammer NÖ habe sich bis 2025 die Klimaanpassung der Landwirtschaft als zentrales Ziel gesetzt. Dazu gehöre vor allem auch Wasser effizient und sinnvoll einzusetzen, sagt Mayr.