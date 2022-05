NÖ auf den Spuren von Tesla, Dell & Co

Werbung

Von Walter Fahrnberger aus den USA

Geplant war die Reise der Abordnung aus Niederösterreich bereits seit zwei Jahren. Aufgrund von Corona musste der Trip jedoch stets verschoben werden. Am 1. Mai war es nun aber so weit. Eine knapp 60-köpfige Delegation mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, den Landesräten Jochen Danninger und Martin Eichtinger sowie Vertretern von Wirtschaftskammer (WKNÖ), Industriellenvereinigung (IV), NÖ-Wirtschaftsagentur ecoplus und renommierten heimischen Unternehmen hob in Richtung Austin ab.

Die Hauptstadt des Bundesstaates Texas gilt als eine der schnellst wachsenden Städte in Amerika. Der Grund liegt auf der Hand. Nirgendwo in den USA werden jährlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als in der 2-Millionen-Einwohner Metropole. So zählen dort Unternehmensgrößen wie Tesla, Kinderfahrrad-Hersteller woom (der auch in Klosterneuburg einen Sitzt hat), Facebook, IBM und Dell zu den größten Arbeitgebern und macht bereits dem wahren Silicon Valley im südlichen San Francisco Konkurrenz.

Austin ist nicht zuletzt aufgrund der Universität von Texas mit ihren rund 50.000 Studentinnen und Studenten eine der gebildetsten Städte in den USA und war 2020 die lebenswerteste Stadt in den Vereinigten Staaten. Beim Treffen mit Gouverneur von Texas, Greg Abbott erhielt Landeshauptfrau Mikl-Leitner einen Einblick über das Erfolgsgeheimnis des Wirtschaftsstandortes Austin. Die NÖ-Delegation will aber bei den Vorbildern in den Bereichen Technologie, Innovation und Start-ups nicht nur Erfahrung sammeln. Es gilt auch neue Kontakte mit in die Heimat nehmen. „Die USA sind für Niederösterreich der fünftwichtigste Exportmarkt und das einzige nicht-europäische Land unter den Top zehn Handelspartnern. „Im Hinblick auf die Größe des Marktes gibt es noch viel Potenzial für unsere blau-gelben Unternehmen. Um das zu nützen, wollen wir sie bestmöglich unterstützen“, betont die Landeshauptfrau.

Wie wichtig der Export für die heimischen Firmen ist, zeigen die Fakten. „Jeder zweite Euro, der in Niederösterreich erwirtschaftet wird, und jeder vierte Arbeitsplatz stehen mit den Exporten in Verbindung“, erläutert Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger. Chancen sieht WKNÖ-Vizepräsident Christian Moser dabei aber nicht nur für die großen Player: „Auch für kleine und mittelständische Betriebe mit innovativen Produkten bieten sich große Chancen.“

Im Laufe der Woche wird die NÖ-Delegation noch bei weiteren Firmen und Universitäten in Denver und San Francisco hospitieren, ehe am Sonntag wieder die Heimreise angetreten wird.