2,3 Milliarden Euro fließen in den NÖ Bahnausbau

Mit dem Versprechen und Ziel, die Öffis in Niederösterreich „billiger, besser und bequemer“ zu machen, hat das Land NÖ im Jahr 2017 den sogenannten „blau-gelben Mobilitätsplan“ präsentiert.

Ludwig Schleritzko: „Öffis müssen auch besser werden.“ Foto: Röhrer

Mit der Einführung des Klimatickets in der Ost-Region im Oktober 2021 , heißt es von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko. Nun folge die nächste Etappe. Nach der 700-Millionen -Euro-Aufstockung im ÖBB-Rahmenplan durch den Bund im November 2021 will auch das Land NÖ mehr Geld für den Schienenausbau in NÖ bereitstellen. In den nächsten 20 Jahren werden 400 Millionen Euro in den Ausbau der Bahninfrastruktur investiert.

Mit den Bundesmitteln fließen damit 2,3 Milliarden Euro in die NÖ-Schiene. „Wir wollen eine Verkehrspolitik für alle Landsleute schaffen, zukunftsorientiert handeln und stets den Blick auf das große Ganze wahren“, sagt Landeschefin Mikl-Leitner. Schleritzko sieht sich in seiner Kritik in den Klimaticket-Verhandlungsrunden zwischen Ost-Region und Bund bestätigt: „Wir haben es schon immer gesagt: Billiger alleine kann nicht die Lösung sein, der öffentliche Verkehr muss auch besser und bequemer werden – diesem Ziel sind wir nun ein großes Stück nähergekommen.“

Investiert wird das Gros der Bahnmilliarden auf der Franz-Josefs-Bahn, der Nordwestbahn, Laaer Ostbahn, der Südbahn und auf Regionalstrecken wie der Erlauftal-, Traisental- und Kamptalbahn sowie der Puchbergerbahn, heißt es in einer Aussendung.