Nach dem ersten Geflügelpest-Fall in Niederösterreich, der im Frühjahr bei einem verendeten Schwan in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) festgestellt worden war, verordnete die Bundesregierung im Februar eine Stallpflicht für alle Geflügelhöfe ab 350 Tieren, die sich in einer Vogelgrippe-Risikoregion befinden. Die Stallpflicht-Regelung gilt auch für alle Freilandbetriebe.

Allerdings dürfen diese Geflügelhöfe laut einer EU-Regelung ihre Eier weiterhin als Freilandeier etikettieren, und das auch, obwohl ihr Geflügel im Stall gehalten wird. „Diese Regelung soll finanzielle Einbußen für die Betriebe verhindern, wenn die Hühner aufgrund einer behördlichen Anordnung keinen Auslauf ins Freigelände bekommen“, so Regina Reiterer von Agrarmarkt Austria (AMA).

Das Risikogebiet erstreckt sich fast über alle Bezirke in NÖ. Ausnahmen bilden nur die Bezirke Scheibbs, Mödling und Waidhofen an der Ybbs. „Insgesamt sind von der Stallpflichtregelung 300 Betriebe in Niederösterreich betroffen, für die die Geflügelhaltung als wesentlich einkommensrelevant eingestuft werden kann“, sagt Christina Spangl, Pressesprecherin der Landwirtschaftskammer NÖ (LK-NÖ), gegenüber der NÖN.

Die Übergangsregelung dauert noch bis 13. Juni. Nach Ablauf dieser Frist müssen auch diese Eier als Bodenhaltungseier deklariert werden. Allerdings soll es zu keinen Freilandeier-Engpässen wie in Deutschland kommen, denn wie Regina Reiterer vom Agrarmarkt Austria sagt: „Die Versorgung mit Freilandeiern ist gegeben. Erleichternd kommt hinzu, dass die Maßnahmen demnächst gelockert werden sollen und die Nachfrage nach Ostern nachlässt.“ Zudem sind sich Experten der LKNÖ einig, dass sich der Infektionsdruck mit den kommenden wärmeren Witterungen verringern wird.