Rückzieher von Pharmariesen: Größtes NÖ-Ansiedlungsprojekt gescheitert

Wie eine Bombe schlug die Nachricht ein, dass der deutsche Pharmakonzern Boehringer Ingelheim seine Pläne für eine neue biopharmazeutische Produktionsanlage in Bruck a. d. Leitha nicht weiter verfolgen will. Boehringer wollte im Brucker Ecoplus-Wirtschaftspark 1,5 Milliarden Euro investieren und damit rund 800 neue Arbeitsplätze schaffen.

Bürgermeister Gerhard Weil zeigt sich in einer Reaktion „maßlos enttäuscht“ über die Entscheidung. „Wir haben viele Vorarbeiten bereits geleistet. Ich muss die Entscheidung aber zur Kenntnis nehmen“, so Weil. Er sei davon überzeugt, dass der Wirtschaftsstandort Bruck an der Leitha und der Wirtschaftspark der Ecoplus „perfekte Voraussetzungen für Betriebsansiedlungen“ bieten.

Auch die NÖ-Landesregierung wurde von der Entscheidung der Konzernführung heute überrumpelt. „Wir müssen diese Konzernentscheidung mit großem Bedauern zur Kenntnis nehmen. Sie ist ein herber Schlag für den Wirtschaftsstandort Österreich. Gemeinsam mit der Bundesregierung haben wir uns massiv für diese Produktionsanlage in Bruck eingesetzt und uns in einem aufwändigen Standortwettbewerb gegen die USA, Deutschland und Spanien durchgesetzt“, betont Jochen Danninger, Aufsichtsratsvorsitzender der Ecoplus. Danninger hat im Vorjahr in seiner damaligen Funktion als Wirtschaftslandesrat das Ansiedlungsprojekt intensiv begleitet.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sichert der Wirtschaftsregion rund um Bruck an der Leitha auch weiterhin volle Unterstützung zu. „Am Biotech Campus Hainburg halten wir daher selbstverständlichen fest. Die in der Region ansässigen Biotec-Firmen wie Takeda und Pfizer haben großen Bedarf an Fachkräften im Bereich der Biotechnologie. Daher investieren wir weiterhin in den Campus und setzen den geplanten FH-Lehrgang und das neue Gymnasium um. Mit diesem Schritt stärken wir diese Region als Wirtschaftsregion auch in herausfordernden Zeiten“, sagt Mikl-Leitner.

Offizieller Grund: Bestehende Anlagen würden Biopharmazie-Bedarf abdecken

Als Hintergrund zur Konzernentscheidung heißt es in einer Aussendung, die der NÖN vorliegt: „Die wachsende und vielversprechende Produktpipeline erfordere eine klare Fokussierung und Priorisierung. Eine Beschleunigung der Entwicklung von neuen Arzneimitteln in Therapiegebieten mit derzeit ungedecktem medizinischen Bedarf steht dabei im Mittelpunkt. Boehringer Ingelheim strebt bis 2030 die Markteinführung von rund 25 neuen Wirkstoffen an. Deren Produktion wird auch die Einführung neuer Herstelltechnologien erforderlich machen.“ Demgegenüber sei der erwartete künftige Bedarf für Produktionskapazitäten in der Biopharmazie – nicht zuletzt durch die kürzlich in Betrieb genommene Zellkulturanlage in Wien – mit den bestehenden Produktionsanlagen abgedeckt.

Auf diesen Äckern hätten bis zu sieben CO2-neutrale Gebäude errichtet werden: Produktionsgebäude,Qualitätssicherung, Energiezentrale, Logistik-Zentrum, ein Workshop- und Seminarzentrum sowie ein Eingangs-und Kantinengebäude. Foto: Stadt Bruck

Der Pharmakonzern bekräftigte gleichzeitig sein Bekenntnis zum Standort Österreich. In den vergangenen zehn Jahren hat Boehringer Ingelheim über eine Milliarde Euro in den Standortausbau investiert, für 2024 ist die Eröffnung eines neuen Krebsforschungsgebäudes am bestehenden Standort in Wien geplant.

40 Millionen Euro an Steuergeld

Ex-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck sprach damals gegenüber den Medien von einem Leuchtturmprojekt für den Pharmastandort Österreich. Die Ansiedlung von Boehringer Ingelheim am Standort Bruck a. d. Leitha wäre mit bis zu 40 Millionen Euro an Steuergeld gefördert worden.

„Schmerzhafter Warnschuss“ für Österreich

Danninger wertet die bittere Konzernentscheidung als „äußerst schmerzhaften Warnschuss für den Wirtschaftsstandort Österreich“. „Auch wenn diese Entscheidung unternehmensinterne Gründe hat, müssen wir in Zukunft noch stärker darauf achten, die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Österreichs wieder zu stärken und uns auch gegen jede Maßnahme, die dem Wirtschaftsstandort schadet, entschieden zu Wehr setzen“, sagt Ecoplus-Aufsichtsratvorsitzende.

