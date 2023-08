Wirtschaft der Zukunft trifft sich in Melk

Bei der BOLD Unconference geht es um Networking, Wissensaustausch und Inspiration. Sie findet von 7. bis 10. September an verschiedenen Orten in Österreich statt, so auch in Niederösterreich, im Stift Melk.

Dort stehen am Donnerstag „Dialog Sessions“ auf dem Programm, sie finden von 15 bis 18 Uhr statt. Die Wirtschaftskammer Niederösterreich wird auch vor Ort sein und fokussiert sich dabei auf die Themen Digitalisierung und Achtsamkeit. Die zentrale Aufgabe der Konferenz, besteht darin, die Frage zu beantworten: „Wie planen wir für das Unplanbare?“.

Globales Innovationsnetzwerk aufbauen

Etwa 50 Pionierinnen und Pionieren der Wirtschaft kommen am Donnerstag in Melk zusammen: Eine Mischung aus Start-up-Gründerinnen und Gründern, politischen Entscheidungsträgerinnen, Künstlerinnen und Forscherinnen. Ein Vertreter ist Lukas Fürst von der Tischlerei Melk. Er will aus dem traditionellen Betrieb mehr machen: Ein klimaneutrales Kulturzentrum. „Ich freue mich schon darauf, bei der Unconference Menschen kennenzulernen, mit denen ich meine Vision teilen und auf Augenhöhe sprechen kann, und die so wie ich die Welt positiv verändern wollen", so Fürst. Die BOLD Community ist eine Initiative der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), die damit ein globales Netzwerk von visionären Pionierinnen und Pionieren aufbauen will, um Innovation zu fördern.