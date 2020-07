Niederösterreichs Gemeinden überzeugen im jüngsten Bonitätsranking, das jährlich vom Magazin „public“ veröffentlicht wird. Insgesamt 95 Kommunen finden sich heuer in der Liste der Top 250 Gemeinden Österreichs. Gleich drei – Großgöttfritz (Bezirk Zwettl), Hausleiten (Bezirk Korneuburg) und Bergland (Bezirk Melk) – haben es unter die besten fünf geschafft. Insgesamt sind 15 Gemeinden unter den Top 50; 14 Prozent der 573 Gemeinden findet man in den ersten 210 des Rankings.

Das sei einerseits in der Größe des Bundeslandes begründet, andererseits hätten die Gemeinden damit bestätigt, dass sie gut wirtschaften können, heißt es in der public-Analyse, die die Rechnungsperioden der vergangenen drei Jahre beleuchtet.

Die Corona-Krise findet noch keinen Einfluss – deren Folgen werden sich laut Experten erst in den nächsten Jahren abzeichnen. Die Gemeinden haben aber eine gute Basis aufgebaut. Die Gründe für gutes Abschneiden sind vielseitig. Werden in Großgöttfritz Investitionen mit hohem Synergieeffekt als Erfolgsrezept genannt, sind es in Hausleiten Sparsamkeit und die Ausschöpfung von Förderungen. Bergland punktete mit nachhaltigen Investitionen, viel Fachwissen und Zusammenhalt im Ort.

Hohe Kosten, aber keine Landesumlage

„Das gute Abschneiden einer Gemeinde kann nicht auf ein oder zwei Faktoren beschränkt werden“, erklärt Clemens Hödl vom Zentrum für Verwaltungsforschung (KDZ), das die Wertung auf Basis des „KDZ-Quicktest“ erstellt hat.

Betrachtet wurde dabei, inwieweit gemeindeeigene Steuern (z. B. Kommunalsteuer, Grundsteuer) sowie Ertragsanteile erwirtschaftet werden (Wirtschaftskraft). Auch der primäre Finanzausgleich oder die demografische Entwicklung (Stichwort Zuzugsgemeinde, Abwanderungsgemeinde), spielen laut Hödl eine Rolle. Die sogenannte Transferpolitik wirkt sich ebenfalls aus. Niederösterreich profitiere traditionell davon, dass keine Landesumlage gibt, dafür müssen aber andere Umlagen ans Land gezahlt werden. Die Krankenanstaltenumlage ist eine davon – und sie zählt zu den höchsten in Österreich. Deshalb liegt die Transferbelastung im Land laut Hödl im österreichischen Mittelfeld.

Auffällig ist, dass ein Großteil der klassierten Gemeinden zwischen 1.000 und 5.000 Einwohner hat. Gemeinden mit weniger als 500 Einwohner schnitten österreichweit am schlechtesten ab. Gemeinden bis 1.000 Einwohner seien tendenziell finanzschwach, hätten aber aufgrund struktureller Probleme hohe Ausgaben. Finanzstarke Gemeinden mit über 10.000 Bürgern würden zudem wiederum eine hohe Transferlast tragen, erklärt der KDZ-Experte.