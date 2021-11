Bereits geschlachtet: "Martini-Gansl" gesichert

Seit zwei Jahren schlachtet der revitalisierte, bio-zertifizierte Schlachthof der Firma Waldland Bio-Weidegänse im Auftrag der „bioVermarktung Handels GesmbH“ in Zwettl, einer Tochtergesellschaft des NÖ-Landesverbands „Bio Austria“. Die Weidegänse kommen von regionalen Bauern.

Der aktuelle Brand habe keine Auswirkungen auf die "Martini-Gansl"-Tranche von Bio Austria. Die Gänse wurden nämlich bereits in der Vorwoche geschlachtet und sind beim Handelspartner Rewe bzw. Billa Plus im Tiefkühlfach.

Ob und welche Auswirkungen der Brand auf künftig geplante Schlachtungen hat, lasse sich erst nach einem Gespräch mit dem Betriebsleiter von Waldland abschätzen, sagt Markus Leithner von Bio Austria. "Es ist noch nicht bekannt, welche Betriebsbereiche vom Brand betroffen sind - es gibt mehrere Hallen am Areal."

Eine zweite größere Gänse-Schlachtung wird in der Regel für das Weihnachtsgeschäft durchgeführt. Waldland war bislang der einzige bio-zertifizierte Schlachthof in Ostösterreich, der eine große Anzahl an Gänsen in der erforderlichen Schlachtqualität bewältigen konnte.

