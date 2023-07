Drei und öGIG wollen 1 Million Haushalte „glasfaserfit“ machen

Der Mobilfunknetzbetreiber Drei und der Infrastrukturanbieter öGIG, eine Tochter der Allianz-Versicherung, wollen bis zum Jahr 2030 eine Million Haushalte an das Glasfasernetz anbinden. Mit dem Mitbewerber A1 kooperiert Drei bereits beim Netzausbau, wodurch das Glasfaser-Angebot von Drei im Jahr 2024 für mehr als eine Million Haushalte verfügbar sein wird. Die öGIG hat aktuell 82.000 Glasfaseranschlüsse hergestellt, davon wurden 14.000 bereits aktiviert. Bundesweit sind aktuelle Glasfaser-Projekte in über 70 Gemeinden in Entwicklung und in 15 Gemeinden in Bau. Bis Jahresende sollen 90.000 Haushalte an Glasfaser angeschlossen ein.

In Niederösterreich vergräbt die öGIG Glasfaserkabel derzeit in den Gemeinden Gerasdorf bei Wien (Bez. Korneuburg), Ternitz (Bez. Neunkirchen), Wolkersdorf (Bez. Mistelbach), Stadt Klosterneuburg und Stadt Gänserndorf. In Partnerschaft mit dem Team der nöGIG, der Breitbandholding des Landes NÖ, sollen rund 200.000 Glasfaseranschlüsse mit einem Investitionsvolumen von rund 500 Millionen Euro in Niederösterreich entstehen. Die nöGIG-Netze wiederum gehören zur Allianz-Tochter öGIG. Ob die eigene Adresse dabei ist oder sein wird, kann man bei der nöGIG bzw. öGIG abfragen.

Drei-Chef Rudolf Schrefl betonte heute, dass es bei der Glasfaserinfrastruktur in Österreich noch großen Aufholbedarf gibt. "Wir hinken bei der Konnektivität ziemlich hinterher", so Schrefl am Freitag vor Journalisten. Er verwies auf internationale Rankings wie den DESI-Index, Digital Economy und Society Index 2022, wo Österreich an 14. Stelle liege und bei den Anbindungen hinter Ungarn und gerade mal vor Rumänien liege. Mit einem Glasfaser-Anteil bei Festnetzanschlüssen von sechs Prozent liege Österreich OECD-weit auf den letzten Plätzen - nur die EU-Länder Belgien und Griechenland schneiden noch schlechter ab.

Die Auflagen zum Netzausbau, die mit der Vergabe der Funkfrequenzen für die aktuelle Mobilfunkgeneration 5G verbunden waren, würden aber eingehalten, versicherte Schrefl. Das sei nicht immer einfach weil es viele bürokratische Hürden gebe. Mittlerweile habe Drei 83 Prozent Österreichs mit 5G erschlossen, 1,2 Milliarden Euro investiere Drei bis über das Jahr 2025 hinaus in den Ausbau von 5G.

Im Rahmen einer Glasfaser-Partnerschaft mit der öGIG plant Drei deren Netze in sein bestehendes Glasfaserangebot mit einzubeziehen. Der kommerzielle Start bei Drei ist für 2024 geplant. "Durch die Partnerschaft mit der öGIG beschleunigen wir den Rollout unseres Glasfaser-Angebots in Österreich noch einmal deutlich. Die Nutzung eines offenen Netzes durch mehrere Anbieter ist dafür nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch der sinnvollste Weg", so Schrefl.

öGIG-Chef Hartwig Tauber betonte die gut finanzielle Basis der Allianz-Tochter. "Mit einem Eigenkapital von einer Milliarde Euro hat die öGIG als der größte reine Glasfaser-Infrastrukturanbieter Österreichs das Ziel, bis 2030 rund eine Million Haushalte und Betriebe mit echter Glasfaser zu versorgen. Als reiner Infrastrukturanbieter bietet die öGIG ihre Netze als sogenannte Open Access Netze an und ermöglicht damit bereits mehr als 20 Internet-Service-Providern auf ihrer offenen Plattform aktiv zu sein", so Tauber.