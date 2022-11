Online-Tickets in NÖ Skigebieten stehen für neuen Normalpreis

Werbung

Für die Skigebiete der niederösterreichischen ecoplus Alpin GmbH können Tages- und Mehrtageskarten ab Donnerstag (1. Dezember) unter http://www.freundederberge.at online gebucht werden. Bei den Hochkar Bergbahnen, den Ötscherliften, den Annaberger Liften und der Erlebnisalm Mönichkirchen werden wie angekündigt mit dem Start der Wintersaison 2022/23 flexible Preise eingeführt. "Der Online-Preis ist der neue Normalpreis", wurde am Sonntag betont.

"Das Prinzip ist bekannt: Je früher Sie buchen, desto günstiger ist es. Dieser Frühbucher-Rabatt gilt auch an den Wochenenden", hielt Tourismuslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) in einer Aussendung fest. Das Online-Ticketing habe sich schon in der vergangenen Saison hinsichtlich Komfort und Sicherheit für die Gäste bewährt. Die flexiblen Preise seien der nächste Schritt. "Wir wollen über die gesamte Wintersaison betrachtet die Auslastung erhöhen. Es wird Angebote für Erwachsenen-Tageskarten bereits ab 29 Euro geben", unterstrich Danninger.

Der Online-Preis werde immer 15 Prozent günstiger als im Skigebiet selbst sein, informierte Markus Redl, Geschäftsführer der ecoplus Alpin GmbH. Wer rechtzeitig online kaufe, sichere sich zudem an stark nachgefragten Tagen den Platz auf der Piste. Aus Sicherheits- und Qualitätsgründen könnten Tickets nur bis zu einer bestimmten zahlenmäßigen Obergrenze verkauft werden, erinnerte Redl.

Aktuell ist der Saisonstart in allen Skigebieten der ecoplus Alpin für 8. Dezember geplant. Sobald Außentemperaturen und Luftfeuchtigkeit optimale Bedingungen bieten, werde mit der Beschneiung begonnen. "Sollte sich der geplante Saisonstart nach hinten verschieben, werden bereits gebuchte - aber nicht konsumierbare - Tickets kostenfrei storniert und das Geld rücküberwiesen", wurde betont.