NÖ-Landsleute fahren auf Elektro-Transporträder ab

In Zusammenarbeit mit dem Sportfachhandel wurde Anfang 2023 vom Klimaschutzministerium (BMK) eine Fortsetzung der Förderoffensive für E-Fahrräder, Transporträder und eine neue Förderschiene für Falträder mit und ohne E-Antrieb beschlossen. Privatpersonen, Betriebe, Vereine und Gemeinden werden mit 1.000 Euro (E-)Transporträder und mit 600 Euro für (E-)-Falträder vom Bund über die Initiative „klimaaktiv mobil“ gefördert. Anträge sind noch bis Ende Februar 2024 möglich.

Im Bundesländervergleich der bisherigen Fördereinreichungen ist bei den E-Bikes Vorarlberg vor Salzburg führend. Bei den Transporträdern kommen die meisten Anträge aus dem Burgenland vor der Steiermark und Niederösterreich, bei den Falträdern hat Wien die Nase vorn.

In Niederösterreich wurden heuer bereits 34 (E-)Transporträder je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in Niederösterreich laut BMK-Angaben gefördert. Umgerechnet sind das in etwa geförderte 580 Lastenräder. Bei den (E-) Bikes sind es 22,3 je 100.000, also rund 380 (E-)Fahrräder. Und bei den pendelfreundlichen Falträdern sind es bis dato 16,6 je 100 Einwohnerinnen und Einwohner, also cirka 282 Räder.

Falträder für die „letzte Meile“

„Ich freue mich, dass immer mehr Menschen mit dem Rad unterwegs sind. Mit der Erweiterung unseres Förderangebotes gemeinsam mit dem Sportfachhandel machen wir das Radfahren für alle seit heuer noch attraktiver. Wir setzen damit auf den Ausbau des Radverkehrs auch in Kombination mit dem öffentlichen Verkehr. Davon profitieren Klima, Gesundheit und Wirtschaft gleichermaßen“, sagt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.

„Falträder sind ideal, um die sogenannte letzte Meile von der Öffi-Haltestelle zum Zielort schnell und bequem zu erreichen. Sie sind einfach zu handhaben und können in Öffis als Gepäckstück mitgenommen werden. Außerdem profitieren vom Fahrradkauf auch der regionale Fachhandel und in weiterer Folge die Reparaturwerkstätten“, sagt Michael Nendwich, Obmann Sportfachhandel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKO).

Öffi-Netzkarte für Faltradförderung ist Voraussetzung

Insgesamt wurden heuer schon mehr als 9.300 Förderanträge eingereicht: darunter mehr als 4.800 Anträge für E-Bikes, rund 2.500 Anträge für Transporträder und rund 2.000 Anträge für Falträder. Die seit heuer neue Faltrad-Förderung wird besonders gut angenommen. Wichtig bei der Faltradförderung ist, dass neben dem Händlerbeitrag auf der Rechnung auch das maximale Faltmaß von 110 x 80 x 40 cm eingehalten wird und Privatpersonen eine Jahresnetzkarte für den Öffentlichen Verkehr besitzen.

„Um die Klimaneutralität bis 2040 in Österreich zu erreichen, brauchen wir im Verkehrssektor eine rasche Trendwende. Klimaschonende Mobilitätslösungen sind stark gefragt. Der Umstieg auf klimafreundliche Verkehrsmittel erfordert einen Mix aus politischen Maßnahmen, Infrastrukturinvestitionen und Verhaltensänderungen der Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer“, sagt Bernd Vogl, Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds.