Studie zeigt den Grund für die hohen Lebensmittelpreise

Diesen Freitag präsentierte die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) die Ergebnisse ihrer Untersuchungen zu den gestiegenen Lebensmittelpreisen. Die „Branchenuntersuchung Lebensmittel“ hat ergeben, dass weder der Gewinn von Landwirtinnen und Landwirten noch von Supermärkten auffällig angestiegen ist. Der Grund für die Teuerung der Nahrungsgüter ist laut BWB-Chefin Natalie Harsdorf-Borsch andernorts zu finden: „Die Analyse zeigt mehrere Schwachstellen im Hinblick auf die Wettbewerbssituation.“

Supermärkte bringen Lieferanten durch „schwarze Praktiken“ in Bedrängnis

Von Supermärkten käme es gegenüber Lieferanten häufiger zu sogenannten „schwarzen Praktiken“. Darunter fallen etwa einseitige Vertragsänderungen, Zahlungen ohne eine Verbindung zu Lieferung und Zahlung für unverschuldeten Qualitätsverlust. Diese Entwicklung beobachtet auch Paul Nemecek. Der NÖ Bauernbunddirektor sagt: „Das Ausmaß dieser Praktiken zeigt uns, dass wir rasch Konsequenzen ziehen müssen.“

NÖ Bauernbunddirektor Paul Nemecek sieht die Bäuerinnen und Bauern nicht als Preistreiber. Foto: NÖ Bauernbund , Philipp Monihart

Im Klartext bedeute das, dass man einerseits die Empfehlung der BWB hinsichtlich der gesetzlichen Verschärfungen beim „Faire-Wettbewerbsbedingungen-Gesetz“ (FWBG) umsetzen müsse und man andererseits auch nicht vor Beschwerden zurückschrecken werde, sollten jene Praktiken kein Ende nehmen. „Unlauteren Handelspraktiken muss hier endlich ein Riegel vorgeschoben werden. Damit werden Konsumentenrechte und die Versorgungssicherheit durch mehr Fairness am Markt für die heimischen Bäuerinnen und Bauern gestärkt“, so Nemecek.

Fairness-Büro unterstützt Betroffene mit juristischem Wissen

Seine Einschätzungen decken sich mit der Meinung von Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP). „Mehr als 110.000 Bäuerinnen und Bauern und eine Vielzahl von Lieferanten stehen vier großen Handelskonzernen gegenüber, die 91 Prozent des heimischen Marktes kontrollieren“, so Totschnig. Diese Situation führe zu einem Ungleichgewicht und somit zu harten Preisverhandlungen, drohenden Auslistungen oder aufgezwungenen Vertragsbedingungen.

Betroffene können sich in solchen Fällen an das vor einem Jahr gegründete Fairness-Büro wenden, um kostenlos und anonym juristische Expertise und Rat zu erhalten. Gemäß des Landwirtschaftsministers fungiere die Dienststelle im stetigen Austausch mit der Bundeswettbewerbsbehörde wie ein Radar und spüre das Ungleichgewicht in der Verhandlungsmacht auf. Neben unlauteren Geschäftspraktiken stuft Totschnig auch die steigende Anzahl der Eigenmarken als Problem ein.

Österreich von internationalen Herstellern benachteiligt

Auch der Handelsverband äußert sich zu dem Ergebnisbericht und sieht in den Ergebnissen die Bestätigung dafür, dass dem Lebensmittelhandel nicht die Schuld für die hohen Preise gegeben werden könne. Geschäftsführer Rainer Will zu der Erhebung: „Gerade der Lebensmittelhandel ist der Einzige in der Wertschöpfungskette, der seine Gewinnmargen während der Teuerungskrise nicht erhöht hat.“

Aus Sicht des Handelsverbandes spricht er sich gegen regulative Eingriffe oder eine neue Preistransparenzdatenbank aus und fordert stattdessen, internationale Hersteller verstärkt in die Verantwortung zu nehmen. Diese würden in Österreich systematisch höhere Preise verlangen als etwa in Deutschland. „Die Politik ist nun gefordert, in der Diskussion um Lebensmittelpreise künftig unsachliche Anschuldigungen gegen heimische Händler zu unterlassen, endlich die Rolle der globalen Hersteller gründlicher zu beleuchten und territoriale Lieferbeschränkungen in der EU zu verbieten. Das würde die europäischen Konsumentinnen und Konsumenten um 14 Milliarden Euro entlasten“, so Will.