Option auf Grundstück für Spital in Gols gesichert .

Das Land Burgenland hat zum Bau eines neuen Spitals in Gols (Bezirk Neusiedl am See) auf drei Jahre befristete Optionsverträge mit den Grundeigentümern geschlossen. Das gab Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Donnerstag in Eisenstadt bekannt. Der geplante Standort liegt zwischen Gols und Weiden am Zubringer zur Ostautobahn (A4) sowie an der B50.