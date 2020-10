Für das Land NÖ haben am Landhausplatz Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP), Postbus-Vorstand Alfred Loidl und Christina Bachmaier vom Verkehrsverbund Ost-Region den zwölf Meter langen Überlandbus schlüsselfertig entgegengenommen. Der Bus verkehrt künftig im Verkehrsverbund Ost-Region zwischen Krems und Hollabrunn.

Gratis-WLAN und Barrierefreiheit

Der neue Bus des Modells Crossway Low Entry von IVECO ist für den Stadt- und Überlandeinsatz geeignet. Ausgestattet mit Gratis-WLAN, Klimaanlage und Barrierefreiheit verfügt der Bus auch über ein modernes Fahrgast-Informationssystem (Linienanzeige, Haltestellenansage etc.).

Wien/NÖ/Burgenland ist die größte Postbus-Region

Rund 930 Buslenker legen mit 679 Bussen jährlich über 39 Millionen Fahrkilometer zurück. 63 Millionen Fahrgäste befördert die Österreichische Postbus AG in der Region W/NÖ/B jährlich. Auf 239 Buslinien werden in der gesamten Region 7.003 Haltestellen bedient. 631 Gemeinden werden vom Postbus in der Ostregion bedient, davon 494 Gemeinden in Niederösterreich.