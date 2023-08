Bauernbund und Geflügelwirtschaft fordern Kontrolloffensive

27 Infektionen und ein Todesopfer haben Salmonellen in polnischem Billig-Hühnerfleisch, das für Kebab-Spieße produziert wurde, seit Februar in Österreich gefordert. Bauernbund-Präsident Georg Strasser und Obmann der Geflügelwirtschaft Österreich Markus Lukas zeigen alarmiert und drängen auf eine Kontrolloffensive, um derartige Vorkommnisse in Zukunft zu verhindern.

„Es kann nicht sein, dass durch unhygienische Arbeitsmethoden die Gesundheit von Menschen gefährdet wird. Fleisch, das unter Voraussetzungen produziert wird, wie wir sie in Österreich nicht kennen, darf nicht auf unseren Tellern landen. Auch bei der Weiterverarbeitung, bei der Lagerung und beim Verkauf muss jetzt ein besonderes Augenmerk auf ordnungsgemäße Hygiene liegen“, betonen Strasser und Lukas in einer Presseaussendung.

Österreichische Hühner haben mehr Freiraum

Während in Österreich die Besatzdichte bei Hühnern 30 kg pro Quadratmeter beträgt, seien es in Polen 42 kg. Das entspreche jedoch der EU-Vorgabe. „Unsere kleinstrukturierten Familienbetriebe halten durchschnittlich 20.000 bis 25.000 Masthühner. In Polen, dem EU-weit größten Geflügelfleischproduzenten, sind es teilweise sechsstellige Stückzahlen“, sagt Geflügelwirtschafts-Obmann Lukas.

Kombiniert mit einem höheren Einsatz von Tierarzneimitteln und günstigeren Preise werde so heimisches Geflügel vom Markt verdrängt. Lukas: „Wir müssen aufpassen, nicht in die Importfalle zu tappen. Damit geben wir einen weiteren Vorteil von österreichischem Geflügel auf, nämlich durchgehende und transparente Kontrollen vom Elterntier- bis zum Mastbetrieb und darüber hinaus. Für importiertes Fleisch ist volle Transparenz ein Muss.“

Polen als europäisches „Hygiene-Sorgenkind“

Strasser nimmt die europäischen Behörden in die Pflicht und fordert die EU-Kommission auf, für faire Wettbewerbsbedingungen zu sorgen und zu achten, dass die Gesundheit der Menschen nicht mutwillig aufs Spiel gesetzt wird.

Dabei gehe es vor allem um Fleisch aus Osteuropa, so Strasser. Polen sei der sechstgrößte EU-Mitgliedstaat und sorge regelmäßig mit mangelhaften Hygiene- und Qualitätsbedingungen für Aufruhr. Der freie Warenverkehr sei ein Grundprinzip der Europäischen Union, doch er funktioniert nur unter gleichen Maßstäben in sämtliche Mitgliedstaaten und durch eine transparente, durchgehende Überprüfung.

„Werden jedoch österreichische Produkte gegen solche mit viel höherem Antibiotikaeinsatz und schlechteren Haltungsbedingungen ausgespielt, dann laufen die Dinge aus dem Ruder. Es kann nicht sein, dass wir Geflügel importieren, das nicht unseren hohen Produktionsstandards entspricht“, kritisiert Strasser.

Verpflichtende Herkunftskennzeichnung in Kantinen

In Richtung der Konsumentinnen und Konsumenten appellieren Strasser und Lukas, verstärkt auf die Herkunft von Lebensmitteln zu achten.

Für mehr Lebensmittelsicherheit für die Menschen soll in Österreich jedenfalls die verpflichtende Herkunftsbezeichnung in der Gemeinschaftsverpflegung, also in öffentlichen und privaten Großküchen, ab 1. September sorgen. Auch Restaurants, Gasthäuser und Cafés, die freiwillig die Herkunft von Zutaten in ihren Speisen ausloben, müssen dann Nachweise für die Herkunft erbringen. „Das ist ein erster, wichtiger Schritt, um für Transparenz auf dem Teller und Entscheidungsfreiheit zu sorgen“, so der Bauernbund-Präsident.