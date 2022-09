Keine „Tsunamiwelle“ bei NÖ-Energieversorger

Werbung

Nach dem 2-Milliarden-Notkredit vom Bund an die Wien Energie laufen interne und externe Untersuchungen an, warum der Energieversorger im Eigentum der Wiener Stadtwerke in finanzielle Turbulenzen geraten ist. Neben einer Prüfung durch den Landesrechnungshof soll eine Untersuchungskommission für „lückenlose Aufklärung“ sorgen. Das fordern die Opposition, der Bund als Kreditgeber und die rot-pinke Wiener Stadtregierung.

„Grund für die massive Schieflage bei der Wien Energie war weder ein Versagen des Krisenmanagements noch spekulative Geschäfte an der Börse“, sagte Wien Energie-Chef Michael Strebl. Letztere seien „dezidiert verboten“. Das Unternehmen sei an der Börse tätig, um „die Versorgung der Kundinnen und Kunden sicherzustellen“. Strebl bezeichnete die Ereignisse in der Vorwoche als „Tsunamiwelle, die die Wien Energie voll erwischt hat“.

Der Konzern hat seine künftige Stromproduktion auf dem Terminmarkt der Börse verkauft und sich im Gegenzug über sogenannte Futurekontrakte mit vergleichsweise günstigem Gas eingedeckt. Aus diesem Verkauf kommen offenbar die Nachschussverpflichtungen. Brancheninsider sehen generell strukturelle Probleme bei der Absicherungsstrategie der Wien Energie, die da lauten könnte: Der Gaspreis steigt stärker als der Strompreis. Das war am Tag des „Tsunamis“, am 26. August, nicht der Fall.

„Keine Auswirkungen“ für Kunden in Niederösterreich

Für die geschätzten 200.000 niederösterreichischen Strom- und Gaskunden der Wien Energie habe die Erhöhung der Sicherheitsgarantien keine Auswirkungen, heißt es von einem Sprecher. Die Versorgung aller Kunden sei sichergestellt.

Auch die EVN, die zu 30 Prozent den Wiener Stadtwerken gehört, gibt Entwarnung: „Kundinnen und Kunden müssen sich keine Sorgen machen“, sagt Sprecher Stefan Zach. Man verfüge über eine solide bilanzielle Basis und ausreichend liquide Mittel, um den aktuellen Herausforderungen an den Märkten begegnen zu können. „Die EVN kann all ihre Leistungsverpflichtungen aus eigenen Mitteln erfüllen.“

Beim Verbund, der rund 60.000 Landsleute mit Strom versorgt, spricht man von „noch nie da gewesenen Volatilitäten an den Beschaffungsmärkten“. Die Gefahr eines Liquiditätsengpasses durch höhere Sicherheitsgarantien habe man jedenfalls „gut gemeistert“, so eine Sprecherin.

Auch die Regulierungsbehörde E-Control gab bekannt, dass kein weiterer Energieversorger Liquiditätsprobleme gemeldet hat. Die Behörde werde aber weitere Gespräche führen.