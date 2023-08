„Zinsschere“: NÖ-Banken geben sich zurückhaltend

Bis zu 12,75 Prozent an Sollzinsen zahlen niederösterreichische Bankkundinnen und -kunden bei Überziehung ihres Kontorahmens auf Girokonten. Dem gegenüber kassieren sie zwischen 0,0 und 0,1 Prozent an Habenzinsen. Die Diskussion über steigende Zinsüberschüsse der Banken, also hohe Kredit- und niedrige Sparzinsen, hat nun auch die Regierung auf den Plan gerufen.

Eine generelle „Zinsschere“ prangerte Sozial- und Konsumentenschutz-Minister Johannes Rauch (Grüne) an. „Dass Banken die Sollzinsen ständig nach oben schrauben, die Habenzinsen aber bei Null lassen, ist inakzeptabel. Hier werden Gewinne auf Kosten der Konsumentinnen und Konsumenten gemacht“, sagte Rauch am Dienstag. Er zeigte sich zuversichtlich, dass diese „unzulässigen Geschäftspraktiken“ gerichtlich untersagt werden und beauftragte den VKI mit einer Verbandsklage gegen die Bank Austria.

EZB-Leitzins treibt „Zinsschere“ und Bankenüberschüsse an

Die NÖ-Banken reagieren auf die Verbandsklage abwartend. „Girokonten dienen in erster Linie dem Zahlungsverkehr und nicht Veranlagungszwecken“, sagte eine Sprecherin der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien gegenüber der NÖN. Sollzinsen würden je nach Überziehungsrahmen individuell vereinbart werden.

Aufgrund der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) gab es viele Jahre lang kaum einen Unterschied zwischen einem Sparkonto und dem Girokonto was die Zinsen betrifft. Durch die Leitzinserhöhungen der EZB müssten sich die Sparerinnen und Sparer wieder daran „gewöhnen“ wie früher das Geld vom Zahlungsverkehrskonto auf ein Sparbuch mit Laufzeitbindung zu legen, um entsprechende Sparzinsen zu bekommen, sagte ein Sprecher der Erste Bank Group. „Die letzte Leitzinserhöhung der EZB um 0,25 Prozentpunkte haben wir in der Erste Bank unmittelbar an die Sparerinnen und Sparer weitergegeben“, so der Sprecher.

Die Hypo NÖ wollte auf NÖN-Nachfrage zu dem laufenden Verfahren keine öffentliche Stellungnahme abgeben. „Uns ist noch nicht mal der Inhalt der Verbandsklage bekannt“, so ein Sprecher. Außerdem überarbeite man derzeit bei der niederösterreichischen Landesbank die Konditionen, etwa für Girokonten und Sparkonten, und wolle keine „veralteten“ herausgeben.„Wir geben grundsätzlich zu politischen Themen kein Statement ab“, hieß es von einer Sprecherin der Volksbank Niederösterreich AG zum Vorwurf von Minister Rauch, dass hier Banken Gewinne auf Kosten der Konsumentinnen und Konsumenten machen würden. Die Volksbank NÖ verwies wiederum auf Bankenverband in der WKO. Deren Geschäftsführer, Franz Rudorfer, äußerte sich zur Klage noch nicht. Sie liege ihm noch nicht vor, daher könne er sie inhaltlich auch noch nicht kommentieren.

Fixzinsen beim Sparen im Trend

Auf digitalen Sparkunden und Sparbücher bekommen NÖ-Bankkunden je nach fest vereinbarter Laufzeit zwischen 2 Prozent (6-monatige Bindung) und 4,5 Prozent (1-jährige Bindung) Zinsen. „Wir beobachten, dass fixe Renditen für unsere Kundinnen und Kunden immer wichtiger werden“, heißt es aus der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien.

Eine variable Verzinsung sei immer an die Entwicklung eines Indikators gebunden, etwa an den EZB-Euribor-Zinssatz, und damit an die allgemeine Zinsentwicklung der EZB. Eine fixe Verzinsung hingegen, bei der es keine Änderung in der Fixzinsperiode gibt, wird nur mit der Bank selbst vereinbart.

Bei der Raiba NÖ-Wien sind derzeit mehr als 80 Prozent der privaten Wohnbaukredite fix verzinst. „Diese Kredite wurden trotz allgemeiner Zinsentwicklung nicht erhöht“, so die Sprecherin. Die Habenverzinsung bei digitalen Sparkonten und Sparbüchern bei der Raiba NÖ-Wien hingegen werde laufend nach EZB-Zinserhöhungsschritten angepasst.