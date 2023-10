Alkoholfreie Getränke und Lebensmittel: „Es wird weniger gekauft“

NÖN: Das Egger Märzen wurde im Sommer bei der Falstaff Bier Trophy 2023 bereits zum dritten Mal zum besten Märzen-Bier des Landes ernannt. Was bedeutet diese Auszeichnung für das Unternehmen?

Reinhard Grießler: Unser Egger Märzen ist eindeutig das Flaggschiff unserer Privatbrauerei. Da Märzenbier im Allgemeinen etwa 70 Prozent des gesamten Biervolumens im Land ausmacht, freut es uns natürlich sehr, dass wir gerade in dieser Kategorie regelmäßig ausgezeichnet werden. Die Österreicherinnen und Österreicher greifen also im Vergleich zu anderen Biersorten am häufigsten zu Märzenbier. Seitdem wir im Jahr 2010 unser neues Brauhaus gebaut haben, hat das Egger Märzen auch eine neue Rezeptur. Die Auszeichnungen sind da natürlich eine große Bestätigung, einerseits für die Rezeptur und andererseits für die gleichmäßig gute Qualität, die wir produzieren.

Sie sind Teil der Initiative Unabhängige Privatbrauereien in Österreich mit rund 45 Mitgliedern. Dieser Zusammenschluss steht dazu, „sich nicht von internationalen Großkonzernen vereinnahmen zu lassen“. Was bedeutet das?

Grießler: Die Initiative steht für heimische Unternehmen, die sich 100 Prozent im Privatbesitz befinden. Wenn der Konsument sich ein Bild machen will, mit welchem Produkt er wirklich Rot-Weiß-Rot kauft oder wo Privatbrauereien im Land ihre Produkte verkaufen, dann ist das über dieses Siegel sehr gut möglich. Wir möchten mit unserer Mitgliedschaft bei der Initiative nach außen tragen, dass wir ein österreichisches Traditionsunternehmen im Privateigentum sind. Dieses Logo steht für mich nicht gegen irgendwas, sondern vielmehr für die Faktoren Privateigentum, Österreichs Braukultur sowie regionale Produkte und Wertschöpfung. Beim Thema Großkonzerne geht es vor allem um die Verteilung der Marktanteile in Österreich. Unser großer Mitbewerber (Brauunion, Anm.) hat derzeit ungefähr 65 Prozent Marktanteil. Die kleinen und großen Privatbrauereien, darunter auch Egger Getränke, teilen sich dann sozusagen die restlichen 35 Prozent.

Pro Jahr produziert Egger Getränke rund 400 Millionen Getränkeeinheiten. Als Getränkeeinheit zählt sowohl eine Dose Bier als auch ein ganzes Fass. Foto: Egger Getränke

Wie ist die Situation am Getränke- bzw. Lebensmittelmarkt generell? Kaufen die Menschen aufgrund der Teuerung weniger ein?

Grießler: Man merkt auf alle Fälle, dass die Konsumentinnen und Konsumenten zurückhaltend sind. Einerseits ist der Bierkonsum im Vergleich zum Vorjahr im ersten Halbjahr 2023 um rund fünf Prozent zurückgegangen, aber auch im alkoholfreien Bereich und bei anderen Lebensmittel ist die Situation angespannt und es wird weniger gekauft. Die hohen Energie- und Heizkosten stellen für viele Haushalte eine Zusatzbelastung dar und sorgen für Verunsicherung. Außerdem bemerken wir auch, dass sich der Konsum zunehmend von der Gastronomie in den Handel verlagert. Egger Getränke ist im Handel aktuell noch stärker vertreten, als in der Gastronomie, und hat sich deshalb auch gegen den Trend von 2022 und 2023 in den letzten beiden Jahren positiv entwickelt. Trotz allem ist die Gastronomie für Bierbrauer ein wichtiger Absatzkanal, den wir noch weiter ausbauen möchten.

Die Teuerung und die hohen Energie- und Stromkosten wirken sich auch auf Betriebe aus. Wie geht Egger Getränke mit den Kostensteigerungen um?

Grießler: Wie viele Betriebe haben wir im letzten Jahr mit extremen Preiserhöhungen kämpfen müssen. Für uns war einerseits die Verfügbarkeit der Materialien, die wir für die Produktion brauchen, ein bestimmendes Thema. Beispielsweise stand eine der größten Glashütten Europas, die ihr Glas auch zu uns geliefert hat, in der Ukraine. Sie wurde bedauerlicherweise im Krieg zerstört und das dadurch verringerte Angebot hat die Glaspreise in die Höhe getrieben. Die Ukraine war außerdem auch ein wichtiger Lieferant für agrarische Rohstoffe, wie Getreide, Zucker oder auch Stärke, die in der Kartonindustrie verwendet wird. Auch hier hat das geringere Angebot zu Preissteigerungen geführt. Ähnlich war die Situation bei der Braugerste. Andererseits sind wir natürlich auch ein energieintensives Unternehmen. Da sind wir auch jetzt noch mit der schwierigen Strompreissituation in Europa konfrontiert. Wir haben hohe Exportanteile und die im Vergleich zu anderen Ländern hohen Stromkosten schaffen uns im internationalen Wettbewerb immer wieder einen Nachteil.

Stichwort Krieg in der Ukraine. Zu den 21 Exportländern von Egger Getränke gehört auch Russland. Wie hat sich der bewaffnete Konflikt zwischen Russland und der Ukraine auf den Export ausgewirkt?

Grießler: Da wir sozusagen am Tor zu Osteuropa sitzen, hatten wir immer schon einen großen Exportfokus. Unser Exportanteil beträgt zwischen 25 und 30 Prozent und wir haben vor dem bewaffneten Konflikt auch nach Russland exportiert. Wir haben zwar noch Kontakt zu unseren russischen Geschäftspartnern, aber uns nach dem russischen Angriff auf die Ukraine dazu entschieden, nicht mehr nach Russland zu liefern. Je nach Entwicklung des Konflikts werden wir die Situation weiter evaluieren.

Reinhard Grießler im Gespräch mit NÖN-Redakteurin Katrin Schinewitz. Foto: Lukas Renz

Welche Biertrends sind gerade aktuell, gibt es ein Lieblingsbier der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher?

Grießler: In der Bierszene hat sich in den letzten Jahren viel getan. Es sind viele kleine Brauereien entstanden, die immer wieder Eigenkreationen auf den Markt bringen. In der Bierkategorie insgesamt wird allerdings eindeutig, wie zu Beginn schon erwähnt, das Märzen- oder Lagerbier am meisten getrunken. Das trifft sowohl auf Niederösterreich als auch auf Gesamtösterreich zu. Wir haben natürlich noch weitere Biersorten bei uns im Haus, wie etwa ein Zwickl, also unfiltriertes Bier oder ein kaltgehopftes Lagerbier. Seit längerer Zeit gibt es außerdem einen anhaltenden Trend zu alkoholfreien Produkten. Unser alkoholfreies Bier hat beispielsweise bei der Austrian Beer Challenge oder bei Falstaff ebenfalls schon gute Bewertungen erhalten. Im Vergleich zur Hauptkategorie macht der alkoholfreie Teil allerdings noch immer einen geringen Anteil des Bierkonsums in Österreich aus.

Egger Getränke bildet auch Lehrlinge aus. Welche Lehrberufe gibt es im Unternehmen und wie schwer ist es, geeigneten Nachwuchs zu finden?

Die meisten unserer Lehrlinge machen eine Lehre zum Brau- und Getränketechniker. Außerdem haben wir einen starken Instandhaltungsfokus und bilden deshalb auch Elektrotechniker, Metalltechniker, Maschinenbauer, sowie Bürokaufleute aus. Immer wieder haben wir auch Fachpraktikantinnen und -praktikanten aus dem Bereich Lebensmitteltechnik bei uns. Aktuell bilden wir elf Lehrlinge aus. Für mich ist besonders wichtig, dass man mit der Lehre wirklich eine Basis findet, in das Unternehmen einzusteigen. Bei Egger Getränke gibt es für alle Lehrlinge eine Jobgarantie und diese wird auch angenommen. Von 20 Lehrlingen, die wir in den letzten Jahren ausgebildet haben, befinden sich aktuell noch 15 im Unternehmen. Bezüglich der Qualifikation der Bewerberinnen und Bewerber lässt sich sagen, dass sich tendenziell immer mehr junge Menschen bewerben, als wir ausbilden können. Neben den fachlichen Kompetenzen versuchen wir auch, den jungen Leuten unsere Werte auf ihren Weg mitzugeben.