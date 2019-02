Und das obwohl die Schule mit nur 84 Kindern im Vergleich mit anderen Schulen relativ klein ist. Jeder Schüler hat durchschnittlich 14 Handys in die Wundertüten gesteckt.

Platz zwei in Niederösterreich ging mit insgesamt 546 Handys hat die Privatvolksschule Mary Ward in St. Pölten, Platz drei holten sich die Schulen der Marienschwestern vom Karmel in Erla (Bezirk Amstetten) mit 521 Handys.

Der österreichweite Sieger der Ö3-Wundertüten-Challenge ist die HTBLVA Graz-Ortweinschule mit 1.298 gesammelten Handys.

Insgesamt 31.229 Handys, die niemand mehr benützt und die trotzdem gebraucht werden, haben Schüler österreichweit zusammengetragen. Bei der Ö3-Aktion für das Österreichisches Jugendrotkreuz, die youngCaritas und Licht ins Dunkel helfen die Kinder und Jugendlichen Gleichaltrigen, die sich in schweren Lebenslagen befinden.

639 Schulen in ganz Österreich haben an der Aktion teilgenommen und erzielten einen Erlös von 50.000 Euro, der durch die Wiederverwertung der Handys erreicht wird.