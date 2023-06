Ein sprachbasierter oder ein textbasierter Chatbot?

Die Geschäftswelt hat sich heute dramatisch erweitert. Die meisten Firmen bieten mehr als eine Produkt- und Dienstleistungspalette an und haben daher unterschiedliche Kundensegmente. Dementsprechend sind diese Unternehmen auf der Suche nach fortschrittlichen Funktionen für eine einfache und kompetente Interaktion mit den Kunden. Daher haben sie unterschiedliche Präferenzen, wenn es um die Integration von Chatbots für den Kundensupport geht. Einige Firmen benötigen eher einen Voice-Bot, während für andere Unternehmen die Text-Bots mehr Vorteile bringen.

In diesem Artikel gehen wir auf die Vor- und Nachteile der beiden Technologien ein, um Ihnen die Wahl zu erleichtern und Ihren Kunden ein besseres Kundenerlebnis zu bieten.

Textbasierte Chatbots

Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei einem Text-Chatbot um einen Chatbot, der über Text oder Messaging interagiert und kommuniziert. Er kann multimediale Elemente wie Videos und Bilder sowie Elemente der Benutzeroberfläche enthalten. Textbasierte Chatbots sind erstaunlich effektiv. Sie erkennen schnell die Bedürfnisse der Nutzer und bieten ihnen sofortige Lösungen. Darüber hinaus helfen diese Chatbots dabei, Feedback zu sammeln und Kunden einzubinden, um Probleme schnell zu lösen. Heutzutage werden diese Arten von Bots am häufigsten von Unternehmen für die Interaktion mit Kunden eingesetzt. Sie lassen sich leicht mit sozialen Medien, Messaging-Apps, SMS, E-Mail und anderen Medien kombinieren.

Sprachbasierte Chatbots

Sprachbasierte Chatbots sind die Bots, die per Sprache interagieren und kommunizieren. Sie nehmen einen mündlichen oder schriftlichen Befehl entgegen und antworten per Stimme. Darüber hinaus können diese Bots in zwei Arten unterteilt werden: Der erste Typ kommuniziert mit Text und Sprache, der andere nur mit der Stimme. Die bekanntesten Beispiele für Sprach-Chatbots sind Amazon Echo und Google Home.

Ein sprachbasierter Chatbot VS ein textbasierter Chatbot

Der wichtigste Unterschied zwischen einem Text-Chatbot/Chat-Messenger und einem Voice-Chatbot besteht darin, wie man damit interagiert. Ein Text-Chatbot existiert auf verschiedenen Messaging-Plattformen und ermöglicht es den Nutzern, mit ihm über Text oder Tastenklicks zu interagieren. Ein Voice-Chatbot hingegen funktioniert anders. Er verwendet im Voraus aufgezeichnete Antworten und Text-zu-Sprache-Umwandlungen, um Benutzeranfragen zu lösen.

Voicebot vs. Chatbot , doch wo liegt der Unterschied zwischen ihnen? Beide Arten von Bots haben einige Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede. Die Wahl zwischen den beiden Schnittstellen hängt weitgehend vom Zweck und den Einstellungen für die Verwendung des Bots ab.

Nehmen wir an, Sie betreiben ein Restaurant und möchten einen Chatbot einsetzen, der mit den Kunden interagiert und die Essensbestellung zu einer reibungslosen Angelegenheit macht. Nun könnten Sie denken, dass die Bestellung von Speisen über einfache Sprachbefehle sehr schnell und bequem ist. Wenn Sie sich jedoch näher mit dem Problem befassen, werden Sie feststellen, dass es ganz einfach ist, wenn Sie eine frühere Bestellung wiederholen möchten. Dazu müssen Sie Ihren Sprachassistenten nur bitten, die App für die Essensbestellung zu öffnen und "vorherige Bestellung wiederholen" zu sagen. Bei einer völlig neuen Bestellung ist die Verwendung des Sprachassistenten jedoch völlig unproduktiv. Doch warum? Weil es zu mühsam ist, sich die gesamte Speisekarte anzuhören, anstatt sie schnell zu lesen und das gewünschte Gericht auszuwählen. Bis Ihr Sprachassistent bei Gericht Nummer 15 angelangt ist, haben Sie vielleicht schon die ersten Gerichte vergessen. Ein Voice-Chat für ein Online-Restaurant ist also fast nutzlos. Außerdem ist der Bot möglicherweise nicht in der Lage, die Namen bestimmter Gerichte richtig auszusprechen, was zu großer Verwirrung führt. Dies kann dazu führen, dass der Kunde ein falsches Gericht bestellt, dessen Name einem anderen Gericht ähnlich ist. In einem solchen Fall ist es viel sinnvoller, einen Text-Chatbot einzusetzen, der einfach mit Bildern der Speisekarte des Restaurants antwortet und es dem Kunden ermöglicht, sein bevorzugtes Gericht auszuwählen.

Die Wahl zwischen Sprach- und Text-Chatbots hängt also weitgehend von den Anforderungen Ihres Unternehmens ab.

Um Ihnen weiterzuhelfen, haben wir einige Parameter aufgelistet, anhand derer Ihr Unternehmen einen sprachbasierten Chatbot wählen kann.

Anfragen von verschiedenen Gerätetypen

Wenn Ihr Zielpublikum aus Menschen besteht, die ständig unterwegs sind, sollten Sie sich für einen Text-Chatbot entscheiden. Auf diese Weise können Sie Ihren Kunden die Möglichkeit geben, von jedem beliebigen mobilen Gerät aus zu interagieren und Ihre Angebote zu erkunden.

Begrenzte Ressourcen

Die Entwicklung einer Sprachinteraktion mit dem Nutzer ist eine sehr kostspielige Aufgabe. Daher entscheiden sich die meisten kleinen und mittleren Unternehmen zunächst für textbasierte Chatbots und vermeiden erhebliche Investitionen in die Sprach-UX. Für kleine Unternehmen gilt aber: Wenn Sie ein kleines Unternehmen haben, das nicht sehr diversifiziert ist, ist ein Text-Chatbot ideal für Ihre Bedürfnisse.

Andererseits gewinnen Voice-Chatbots dank ihrer Interaktivität und einfacher Eingabe schnell an Beliebtheit. Wenn Sie planen, sie in Ihr Unternehmen zu integrieren, sollten Sie die folgenden Parameter erfüllen.

Keine Budgetbeschränkungen

Wie bereits erwähnt wurde, ist die Entwicklung eines Voice-Chatbots eine ziemlich kostspielige Aufgabe. Entscheiden Sie sich also nur dann dafür, wenn Ihr Unternehmen keine Budgetrestriktionen hat.

Spezifische Art von Kunden

Die Arbeit mit Voice-Chatbots ist viel praktischer für Menschen, die mehrere Aufgaben zu erledigen haben und außerdem Zugang zu einem bestimmten Gerätetyp und einer geeigneten Umgebung haben. In diesem Fall ist ein Sprach-Chatbot idealer als ein Text-Chatbot.

Fazit

Sowohl sprachbasierte als auch textbasierte Chatbots haben ihre Vor- und Nachteile. Der kombinierte Einsatz eines Text- und Sprach-Chatbots ist oft am erfolgreichsten.

- Sponsored Article -