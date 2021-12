Niederösterreichs Christbaumbauern gehen ab Sonntag in Offensive

Dazu gehören auch jene in St. Pölten und Wien, in denen ab dann Niederösterreichs Christbaumbauern in die Offensive gehen. Zur Verfügung stehen für sie in Summe rund 300 Verkaufsplätze. Appelliert wurde am Freitag in einer Aussendung darauf, nicht bis kurz vor dem großen Fest mit der Beschaffung zu warten.

Das Argument, nach einem Last-Minute-Einkauf einen ganz frischen Baum mit nach Hause zu nehmen, lässt Franz Raith, Obmann der NÖ Christbaumbauern, nämlich nicht gelten. "Es kommt auf die richtige Lagerung an. Wer seinen Baum kühl und feucht lagert und ihn auch mit Wasser versorgt, hat bis lange nach Weihnachten Freude an unseren Bäumen." Die Qualität der heimischen Christbäume spreche für sich und zeige, dass viel Einsatz und Know-how in Pflegemaßnahmen und Kulturarbeit investiert werde.

Alleine in Wien werden 100 Verkaufsstände von Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft NÖ Christbaumbauern beliefert und betreut. In Niederösterreich sind es ebenfalls etwa 100, hinzu kommt im Bundesland in etwa die gleiche Anzahl an Ab-Hof-Verkaufsstellen.