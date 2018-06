Niederösterreich und seinen Einwohnern würden bei der Einführung einer City-Maut in Wien schlagartig Kosten von insgesamt 250 Millionen Euro entstehen. Mit dieser Warnung meldet sich Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) nach ersten Berechnungen, die der NÖN vorliegen, über die Auswirkungen des Vorschlages der Wiener Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou (Grüne) für eine City-Maut zu Wort. Zuvor hat bereits Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) in der ORF-Sendung „Im Zenttrum“ sein Nein zu einer City-Maut in Wien bekräftigt.

Wie kommt Schleritzko auf die Summe? Allein 150 Millionen Euro würden zusätzlich für Park&Ride-Anlagen bei öffentlichen Verkehrsmitteln anfallen. Denn es wird damit gerechnet, dass dann mehr Pendler aus Niederösterreich nach Wien auf Öffis umsteigen, wenn Autofahrer für das Einfahren in die Stadt Wien extra zahlen müssen.

Dazu kämen laut dem NÖ-Finanzlandesrat weiter 100 Millionen Euro für eine Ausweitung des Angebots an öffentlichen Verbindungen von Niederreich nach Wien und umgekehrt. Das Land Niederösterreich und die Pendler würden damit durch eine City-Maut „deutlich belastet“, beklagt Schleritzko, während die Stadt Wien zusätzlich Einnahmen erhalte.

Schwierigkeiten mit Anschlüssen für Pendler an Wiener U-Bahnen

Daran schließt sich umgehend eine konkrete Forderung des niederösterreichischen Finanzlandesrates. „Bei der Verkehrsplanung in der Ostregion dürfen Landesgrenzen im Denken keine Rolle spielen. Deshalb bin ich erfreut, dass auf Seiten der Wiener Stadtregierung eine gemeinsame Vorgehensweise beim Ausbau des öffentlichen Verkehrs gewünscht wird. Bislang haben nämlich so manche Maßnahmen eine andere Sprache gesprochen“, stellte der Landesrat zur aktuellen Debatte um das Thema Citymaut fest.

Konkret festmachen lasse sich das etwa an fehlenden Park-and-Ride-Anlagen entlang beim Weiterbau der U-Bahn, etwa der Linien U1 oder U2. Damit fehlt vielen Pendlerinnen und Pendlern auch die Möglichkeit zum Umstieg auf den öffentlichen Verkehr.

Schleritzko bekräftigt seine Warnung vor „populistischen Schnellschüssen“ in Wien. Diese Kritik richtet sich an Wiens Grünen-Chefin Vassilakou. Niederösterreichs Finanzlandesrat drängt darauf, die Mittel für den U-Bahnbau auf die Ostregion aufzuteilen. Für ihn sei der Ausbau des öffentlichen Verkehrs im Wiener Umland ein zentrales Anliegen

Landesrat: Bund soll Geld für den U-Bahnbau auf die Ostregion aufteilen

Derzeit sieht er vor allem in der Bundeshauptstadt Probleme. „Wien wird für die Verkehrsplanung vom Knotenpunkt immer mehr zum Flaschenhals in der Ostregion“, kritisiert Schleritzko. Niederösterreich sei bereit für Verbesserungen. „Dazu braucht es neben der entsprechenden Infrastruktur in Wien eine gerechte Aufteilung der Bundesmittel, die zurzeit alleine in den U-Bahn-Ausbau der Bundeshauptstadt fließen. Denn nur im Miteinander können wir einen großen Wurf ermöglichen“, appelliert der Landesrat.

Niederösterreichs Grünen-Chefin Helga Krismer hatte am Freitag den Vorstoß ihrer Wiener Parteikollegin gerechtfertigt. Krismer argumentierte, die Wiener City-Maut sei eine Reaktion auf die Versäumnisse im öffentlichen Verkehr in Niederösterreich.