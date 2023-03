Leerstandsquote: Mödling als Vorbild, Wr. Neustadt als Schlusslicht

Werbung

Für die vielen leerstehenden Geschäfte in Niederösterreichs Stadtzentren werden oft die Einkaufszentren an den Stadträndern oder in der Peripherie verantwortlich gemacht. Die Stadt Mödling scheint allerdings laut der neuesten „City-Retail-Analyse“ dieses Argument ein wenig zu entkräften. Bei der Analyse wurden die innerstädtischen Geschäftsflächen von 36 Städten in ganz Österreich untersucht. Trotz der räumlichen Nähe zum größten Einkaufszentrum Österreichs – die Shopping City Süd ist nur wenige Autominuten entfernt – wies Mödling den niedrigsten Leerstand aller von Standort+Markt (S+M) untersuchten Städte auf.

Wie konnte es die 20.500-Einwohner-Stadt schaffen, einen Leerstand von nur 1,8 Prozent zu erreichen? Laut S+M Geschäftsführer Hannes Lindner macht Mödling einiges richtig: „Sie haben vernünftig und smart geplant, und ihren Angebotsmix an Geschäften auf das ausgerichtet, was die Bevölkerung braucht.“ Von der Planung der Mödlinger könnten sich laut Lindner einige Städte etwas abschauen. Viele hätten nämlich noch veraltete Konzepte und keinen wirklichen Plan.

Hannes Lindner erklärt: „Man muss sich anschauen, wie sich die Personenfrequenz in einer Stadt zusammensetzt“. Eine Stadt bestehe nämlich aus verschiedenen unterschiedlichen Nutzungsschichten, wie beispielsweise Wohnen, Arbeiten oder Bildung. Wenn man verstehe, wer welche Teile der Stadt wie nützt, könne man das in die Planung der Geschäftsflächen und des Angebotsmix einfließen lassen.

Hannes Lindner ist der Geschäftsführer der Beratungsgesellschaft Standort+Markt. Foto: Standort+Markt

Lindner: „Wr. Neustadt ist Pflänzchen, dass wieder wachsen kann.“

Eine Stadt, die sich in der Planung der Geschäftsflächen verschätzt habe, sei laut Lindner Wiener Neustadt. Die 47.000-Einwohner-Stadt hat mit 20,1 Prozent die höchste Leerstandsquote von ganz Österreich. Das sei laut Lindner aber eine langfristige Entwicklung gewesen. So habe die Stadt von einem riesigen Einzugsgebiet profitiert und schon seit 1995 die Verkaufsflächen ausgebaut, wobei man sich laut dem S+M Geschäftsführer überschätzt habe.

Eine Kombination aus einem zu hohen Verkaufsangebot in der Peripherie und einem Unterschätzen des E-Commerce ab der 2010er Jahre habe dann zu den heutigen Problemen geführt. Aber Hannes Lindner hat Hoffnung: „Wiener Neustadt ist ein Pflänzchen, dass auch wieder wachsen kann.“