Im Weinviertel, in der Region Schweinbarther Kreuz (Bezirk Gänserndorf), wird Niederösterreichs erste E-Bus-Linie in Betrieb gehen. Den Zuschlag für die Ausschreibung der neuen E-Bus-Linien für die nächsten acht Jahre erhielt die Österreichische Postbus AG vom Land. Der Betrieb der 1,3 Mio. Angebotskilometern startet im Sommer 2022 mit elf E-Bussen und 27 Postbus-Lenkerinnen und Lenker.

„Die E-Bus-Ausschreibung im südlichen Weinviertel ist eine Premiere für uns im Land Niederösterreich. Wir starten damit in eine neue Ära des Öffentlichen Verkehrs auf unseren Straßen. Alleine beim vorliegenden Projekt können durch den Einsatz von E-Bussen statt Dieselbussen jährlich rund 95 Tonnen CO2 eingespart werden“, heißt es von Niederösterreichs Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko in einer Aussendung.

40 Prozent des Öffi-Angebots in NÖ fällt auf Busstrecken. Bedeutung wird bewusst, wenn man weiß, dass 40 Prozent des Öffi-Angebots in NÖ auf den Busstrecken erfolgt. Das Land Niederösterreich finanziert dieses Projekt und kann damit über die Region hinaus seine Themenführerschaft in Puncto umweltfreundlicher und klimafreundlicher Verkehr ausbauen.

VOR-Premiere in Sachen Elektro-Mobilität

Der E-Antrieb ist nicht nur frei von Schadstoffen wie Feinstaub, Stickoxiden oder Schwefeldioxiden, er ist auch deutlich leiser. Das bedeute neben einer klimaschonenden Fahrt auch eine geringere Lärmbelastung für Fahrgäste, LenkerInnen und AnrainerInnen der Busstrecken. „Damit können wir im Auftrag des Landes Niederösterreich erstmals diese alternative Antriebstechnologie im Linienbus-Regelverkehr einsetzen und wertvolle Erfahrungen für eine zukünftige Weiterentwicklung unseres Mobilitätssystems sammeln“, sagt VOR Geschäftsführer Wolfgang Schroll.

Der Einsatz von Elektro- oder Wasserstoffantrieb werde auch künftig bei Neuausschreibungen wichtiger Bestandteil sein - "sowohl für den Stadtbusverkehr als auch für den Betrieb von Regionalbuslinien", sagt VOR-Geschäftsführerin Karin Zipperer.

Unter Hochspannung: 30 Minuten Ladezeit

Acht Busse werden auf den Linien 530 (Gänserndorf – Matzen – Wolkersdorf) und 535 (Gänserndorf – Schönkirchen – Kollnbrunn – Mistelbach) im Stundentakt im Rundlauf unterwegs sein. Währenddessen werden bei zwei weiteren Bussen die Batterien unter Hochspannung in kaum 30 Minuten geladen, wodurch unproduktive Stehzeiten vermieden werden. So entsteht eine hundertprozentige grüne Leistungsabdeckung.