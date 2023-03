Corona-Hilfsgelder: 1,67 Milliarden Euro an NÖ-Betriebe ausbezahlt

Werbung

Von Ausfallbonus, Verlustersatz, Garantien, Lockdown-Umsatzersatz bis Fixkostenzuschuss: 19 Milliarden Euro hat der Bund über die Covid-19 Finanzierungsagentur des Bundes GmbH (COFAG) an österreichische Unternehmen verteilt, davon flossen 1,67 Milliarden Euro an NÖ-Unternehmen, die Corona-Hilfen beantragten. Nun soll ein Teil der Hilfsgelder wieder zurückgezahlt werden.

Unternehmen haben grundsätzlich die Möglichkeit freiwillige Korrekturmeldungen bei der COFAG einzugeben. Das betrifft Anträge von Unternehmen, die die Antragsvoraussetzungen nicht erfüllen oder bei denen die Höhe der ausgezahlten Förderung nicht den rechtlichen Vorgaben entspricht. Bis Anfang März sind aus Niederösterreich 443 solcher Korrekturmeldungen mit einem Volumen von 2,8 Millionen Euro bei der COFAG eingegangen, wie eine NÖN-Anfrage zeigte, bundesweit waren es 3.600 mit einem Volumen von 47,5 Millionen Euro.

Bis Jahresende will die COFAG generell tausende Anträge überprüfen. Mit Stand Anfang März wurden in Niederösterreich 117 solcher Rückforderungen durch die COFAG geltend gemacht, bundesweit waren es 886. Die COFAG wird die Unternehmen nach Prüfung schriftlich kontaktieren, gegebenenfalls weitere Informationen anfordern und die entsprechenden Rückforderungen geltend machen.

Hauptgrund für Rückforderung: Fehlende Endabrechnung

In den meisten Fällen kam es laut der COFAG zu einer Rückforderung, weil keine Endabrechnung des jeweiligen Antrages vorhanden war. Das Unternehmen hat also den Antrag auf die jeweils letzte Tranche des Zuschusses nicht eingebracht, dabei handelt es sich um jene Tranche, in der der Antragsteller die tatsächlich beantragten Verlust-, Kosten- und Erlöspositionen nachweisen muss. Das betrifft 75 Prozent der bis dato gestellten Rückforderungen.

In 15 Prozent der Fälle ist die Endabrechnung niedriger als die bereits ausbezahlten Beträge. Acht Prozent der Unternehmen, die bis jetzt eine Rückforderung von der COFAG erhalten haben, stehe gemäß der geltenden Förderrichtlinien eine geringere Zuschusshöhe zu bzw. wurde der Höchstbetrag von 800.000 Euro überschritten.

900 Antragsteller bangen derzeit um ihre Hilfen

900 Antragssteller müssen derzeit um ihre Hilfen fürchten, sie bekommen aktuell keine Auszahlungen. Denn sie haben - den Vorschriften in Österreich folgend - als Einzelunternehmen Förderungen beantragt oder bekommen, obwohl die EU Unternehmensverbände heranzieht. Das Finanzministerium will sich mit der EU einigen. Einstweilen prüft die COFAG bei gewissen Unternehmen, die Förderungen beantragt haben, ob es sich um Firmen aus einem Unternehmensverbund handelt. Gab es schon staatliche Beihilfen, wird nachgeschaut, ob es bei diesen zu Überschreitungen kam. „Wir sind bemüht, das so rasch wie möglich zu machen“, sagt Marc Schimpel, COFAG-Geschäftsführer.

Selbst habe sich die COFAG an nationale Vorgaben zur Auszahlung gehalten. Gegebenenfalls könnten Rückzahlungen drohen. Bis es so weit ist, hoffe man aber, dass sich EU-Kommission und Finanzministerium geeinigt haben, heißt es von der COFAG.

Ausgezahlte Anträge an NÖ-Betriebe durch die COFAG (nach Branchen):

Beherbergung und Gastronomie: 45.831

Handel, Instandhaltung und Reparatur von KFZ: 38.161

Erbringung sonstiger Dienstleistungen: 25.233

Erbringung technischer Dienstleistungen: 20.467

Kunst, Unterhaltung und Erholung: 13.923

