Stationärer Handel ist wieder auf dem Vormarsch

Während der Corona-Pandemie erlebte der Online-Handel einen Boom wie nie zuvor. Tausende Pakete wurden tagtäglich bestellt, versendet oder zugestellt. Dieser Ansturm sei nun sowohl in Österreich als auch in der gesamten EU vorbei, sagt Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Der Trend gehe wieder mehr in Richtung stationären Handel. Das ergaben zwei Studien, durchgeführt vom Institut für Handel, Absatz und Marketing der Johannes Kepler Universität in Linz sowie von der KMU Forschung Austria. „Die Ergebnisse der beiden Studien kann man auch auf das Bundesland Niederösterreich umlegen“, erklärt Karl Ungersbäck, Spartengeschäftsführer des Handels in der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ).

Die Analyse des Instituts für Handel, Absatz und Marketing beschäftigte sich mit dem Online-Konsum in 27 EU-Ländern. In Österreich kaufen 66 Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten (16-74 Jahre) manchmal online ein, EU-weit sind es 68 Prozent. Spitzenreiter sind etwa nordische Länder wie Dänemark, die Niederlande und Schweden mit Werten von fast 90 Prozent.

Im Vergleich zu 2020 ist die Zahl der Online-Shopper in Österreich im Vorjahr zwar um zwei Prozent angestiegen, allerdings bei gleichzeitig sinkenden Online-Ausgaben sowohl in Österreich als auch in der gesamten EU. Konkret ist der Online-Anteil an den gesamten Einzelhandelsausgaben in Österreich von 11,5 Prozent im Jahr 2021 auf 10,4 Prozent im Jahr 2022 gesunken.

5,5 Milliarden Euro Umsatz für Österreichs Online-Shops

Die Studie der KMU Forschung Austria beschäftigte sich wiederum mit den rund 12.000 Online-Shops im Land. 32 Prozent aller Einzelhändler verkaufen ihre Produkte auch online, entweder über eine eigene Online-Präsenz oder einen Online-Marktplatz. 95 Prozent dieser Händlerinnen und Händler betrieben eine eigene Website, 83 Prozent sind auf Social Media präsent und 78 Prozent bieten verschiedene Zahlungsmethoden an. Bezüglich Nachhaltigkeit setzen 75 Prozent der Befragten bereits auf nachhaltiges Verpackungsmaterial, 60 Prozent bestehen auf kostenpflichtige Retoursendungen und 55 Prozent berücksichtigen das Kriterium der Nachhaltigkeit bei der Auswahl ihrer Lieferantinnen und Lieferanten.

Die 12.000 Online-Shops erwirtschafteten im Jahr 2022 einen Online-Umsatz von 5,5 Milliarden Euro. „Was rund zwei Drittel (der Handelsunternehmen, Anm.) immer noch von einem digitalen Angebot abhält, sind vor allem organisatorische Hürden“, berichtet Wolfgang Ziniel von der KMU Forschung. Mit der Nicht-Etablierung eines Online-Shops lassen sich viele Unternehmen eine Chance zur Umsatzsteigerung entgehen. „Ein Online-Angebot ermöglicht, einen größeren Markt zu erreichen. Immerhin 22 Prozent des Online-Umsatzes werden im Ausland erzielt“, heißt es in der Studie der KMU Forschung.

Online- und Offline-Angebote sollten kombiniert werden

„Der Online-Handel ist in einer Phase des langsameren Wachstums angekommen“, resümiert Iris Thalbauer, Geschäftsführerin und Online-Expertin der Bundessparte Handel. Die Teuerungskrise habe zu höheren Offline- und sinkenden Online-Einnahmen geführt. Trotz dieser Ergebnisse sei der Online-Handel aus unserer Welt nicht mehr wegzudenken. „Die Zukunft liegt wohl darin, online und offline entlang der gesamten Costumer Journey zu verbinden“, so Thalbauer.

Zudem brauche es laut Bundesspartenobmann Trefelik die Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs im In- und Ausland. Hier sei durch die Abschaffung von Umsatzsteuer- und Zollfreigrenzen für Importe aus Drittstaaten EU-weit schon einiges geschehen beziehungsweise in Planung. Unbedingt notwendig sei allerdings auch Steuerfairness bei Ertragssteuern und Abgaben sowie eine wirksame Inflationsbekämpfung.