„Es lebe der Sport“ hat es in den letzten Monaten wohl nur bedingt geheißen. Während einige Teile des Sportartikelhandels florierten, gab es in anderen Segmenten starke Umsatzeinbußen.

Im ersten Quartal 2021 hat sich der Abwärtstrend der österreichischen Sportartikelbranche mit Umsatzeinbußen von minus 18,8 Prozent fortgesetzt. „In Niederösterreich war das etwas weniger, um die 15 Prozent“, sagt Michael Nendwich, Vorsitzender des Sportartikelhandels der WK NÖ.

60 Prozent weniger Umsatz im Skiverleih

Besonders betroffen waren diejenigen, die vom Wintergeschäft abhängig sind. Aufgrund der fehlenden Gastronomie musste dort das Hauptgeschäft über die Tagesgäste abgewickelt werden. „Nur der Skiverleih allein hatte 60 Prozent weniger Umsatz“, sagt Kevin Steve Bauer vom Skiverleih Bauer in Annaberg. „Aber unser Personal haben wir, wenn auch in Kurzarbeit, halten können“. Das ist nicht jedem gelungen, wie die Zahlen zeigen. Österreichweit gab es ein Beschäftigungsminus von 12,8 Prozent. In Niederösterreich dürfte sich diese Zahl um die zehn Prozentpunkte bewegen, so Nendwich.

Im Gegensatz zu den Sportartikelgeschäften in touristischen Zonen haben sich jene im städtischen Bereich gut entwickelt. Die hohe Nachfrage an Heimfitness-Geräten und Outdoor-Sportausrüstung konnte einen Teil des Umsatzverlustes wieder aufholen. Besonders stark war die Nachfrage nach Fahrrädern. „Wer im Fahrradgeschäftswesen in den letzten beiden Jahren keinen Anstieg hatte, der hat was falsch gemacht“, sagt Ramon Spatzierer vom Fahrradgeschäft „raditäten“ in Bad Deutsch-Altenburg (Bezirk Bruck an der Leitha). Und tatsächlich gab es in diesem Bereich einen Umsatzanstieg von 13 Prozent.

Fahrradverleih spürt die Folgen von Corona

Trotz der Umsatzsteigerung habe man die Folgen der Pandemie auch in der Fahrradbranche gespürt. „Man hat schon gemerkt, dass die Fahrradtouristen fehlen. Aber auch der Verleih war nicht so stark nachgefragt“. Mit den steigenden Übernachtungen in der Umgebung nehme aber auch dieser Sektor wieder Fahrt auf.

Das durch den Lockdown verursachte Umsatzminus habe man aber in allen Sparten noch nicht vollständig aufgeholt. Für das zweite und dritte Quartal hoffe man aber aufgrund des Sommergeschäftes auf steigende Umsatzzahlen, so Nendwich.