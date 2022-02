Modebranchen-Obfrau Stift fordert Verlängerung der Wirtschaftshilfen

Nina Stift ist Obfrau des NÖ Modehandels. Foto: Josef Bollwein

Der Modehandel in Niederösterreich steht weiterhin massiv unter Druck. Deshalb fordert die Branche nun, die Wirtschaftshilfen bis Ende Juni zu verlängern und die Eintrittsschwelle für die Umsatzrückgänge von 40 auf 30 Prozent herabzusetzen – „damit mehr Unternehmen diese Leistung in Anspruch nehmen können“, heißt es von Nina Stift, Obfrau des NÖ Modehandels und Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer NÖ, in einer Presseaussendung. „Das wäre durch das EU Beihilfenrecht gedeckt und wurde auch in Deutschland so umgesetzt.“

Die Zahlen für die Modebranche seien alarmierend: Die Umsätze im Modehandel lagen im Jahr 2021 um 19 Prozent unter dem Vorkrisenniveau von 2019. Im Schuhhandel beträgt das Minus sogar 26 Prozent. „Leider hat sich die negative Entwicklung im Jänner und Februar 2022 fortgesetzt. Viele Betriebe melden einen dramatischen Umsatzrückgang“, erklärt Stift. Auch die Abschaffung der Covid-Kontrollen habe bislang nicht den erhofften Impuls gebracht.

„Abruptes Ende der Wirtschaftshilfen wäre Aus für viele Modebetriebe.“

Eine klare Absage erteilt Stift daher der Ankündigung des Finanzministeriums, mit Ende März die Wirtschaftshilfen weitestgehend einzustellen.

Zwar habe sich der Handel insgesamt in den beiden Corona-Jahren trotz Lockdowns wacker geschlagen, eine differenzierte Betrachtung zeige jedoch, dass einige Branchen überdurchschnittlich hart von der Krise getroffen wurden.

„Diese Branchen müssen weiter unterstützt werden, sonst droht vielen Betrieben knapp vor dem hoffentlich nahenden Ende der Pandemie die Insolvenz“, meint Stift. „Ein abruptes Ende der Wirtschaftshilfen würde für viele Modebetriebe das Aus bedeuten.“