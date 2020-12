Keine Trennwände: Postbus-Betriebsrat will ÖBB klagen .

Weil sich die ÖBB-Tochter Postbus weigert, in ihren Bussen in Oberösterreich, und im Verkehrsverbund Ostregion (Niederösterreich, Wien, Burgenland) Schutzverglasungen für die Fahrerkabinen einzubauen, will der Betriebsrat nun vor Gericht ziehen.