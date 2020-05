Ein Großteil von ihnen, nämlich gut 17.100 Anträge, wurde vom AMS Niederösterreich bereits genehmigt. 2.000 Anträge wurden schon abgerechnet.

Das AMS Niederösterreich geht davon aus, dass die Kurzarbeit in Niederösterreich einen Budgetaufwand von 1,6 Milliarden Euro verbrauchen wird, wenn die Beihilfen von den Unternehmen in vollem Umfang abgerufen werden.

Franz Gleiß AMS-NÖ-Chef Sven Hergovich.

"In der letzten April-Woche haben meine Kolleginnen und Kollegen täglich mehr als 1.000 Kurzarbeitsanträge genehmigt“, berichtet der Landesgeschäftsführer des AMS NÖ, Sven Hergovich, vom Alltag der AMS-Beschäftigten.

„Es ist beeindruckend, wie sie diese hohe Anzahl an Anträgen abgearbeitet und dies sogar tagesgleich geschafft haben“, streut der für Arbeitsmarkt zuständige Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP) dem AMS Rosen.

Noch immer treffen laut Angaben des AMS NÖ täglich mehr als 100 neue Anträge sowie Änderungs- und Verlängerungsanträge ein. „Die Bearbeitung der Kurzarbeit wird noch längere Zeit unsere Personalkapazitäten binden. Für mich zählt: Jede Person in Kurzarbeit statt in Arbeitslosigkeit ist für alle ein Gewinn“, so AMS-Chef Hergovich.