Am vergangenen Freitag waren insgesamt 104.007 Anträge auf Kurzarbeit in Bearbeitung, davon sind bei 100.281 Anträgen ausreichend Informationen vorhanden, teilte das Arbeitsministerium am Montag mit. Diese Anträge würden 1,25 Mio. Arbeitsplätze umfassen.

Rund 40 Mio. Euro wurden bisher ausgezahlt. Das Arbeitsmarktservice (AMS) und die Buchhaltungsagentur arbeiten die Abrechnungen laut eigenen Angaben derzeit fast taggleich ab.

"Insgesamt sehen wir, dass die Kurve der eingegangenen Anträge seit einigen Tagen abflacht", kommentierte Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) die aktuellen Kurzarbeitszahlen. Durch die Corona-Kurzarbeit hätte man schnell Arbeitsplätze und Einkommen gesichert.

Die Zahl der Kurzarbeit-Anträge von Unternehmen ist bis 1. Mai in allen Bundesländern weiter leicht gestiegen. Die meisten Anträge gibt es in Wien mit 23.157, gefolgt von Niederösterreich (17.674), Oberösterreich (17.178), Steiermark (13.785), Tirol (9.708), Salzburg (8.107), Kärnten (6.133), Vorarlberg (5.200), Burgenland (3.065)