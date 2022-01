Handelsverband und Wirtschaftsbund NÖ fordern Ende der 2G-Pflicht

WBNÖ Direktor Harald Servus (links) fordert ein Ende der 2G-Pflicht in sämtlichen Bereichen und eine Lockerung der Sperrstunde in der Gastronomie. "Die 2G Regel spaltet unsere Gesellschaft, daher muss sie im Handel bis spätestens 4. Februar enden. Dafür setzen wir uns mit aller Kraft ein", sagt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will (re.).

Foto: APA/dpa (Hintergrund), WBNÖ/Monihart (Servus), Guenther Peroutka/WB (Will)