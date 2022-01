Handelsverband und Wirtschaftsbund NÖ fordert Ende der 2G-Pflicht

Vollbild

"Die 2G Regel spaltet unsere Gesellschaft, daher muss sie im Handel bis spätestens 4. Februar enden. Dafür setzen wir uns mit aller Kraft ein", sagt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. WBNÖ Direktor Harald Servus fordert ein Ende der 2G-Pflicht in sämtlichen Bereichen und eine Lockerung der Sperrstunde in der Gastronomie.

