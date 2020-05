Die Anfragen von Hilfesuchenden bei der Caritas sind in den letzten Wochen aufgrund der Corona-Krise stark gestiegen. Besonders hoch ist die Nachfrage aktuell nach Lebensmitteln, etwa bei den Caritas Projekten Le+O – Lebensmittel und Orientierung und in den Caritas-Sozialmärkten soma in Krems, Zwettl und Schrems, die armutsbetroffene Familien, Alleinerziehende, Mindestpensionisten mit Lebensmitteln und unter anderem auch mit Sozialberatung unterstützen. Mit einer Spende der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien von 100.000 Euro an die Caritas können 5.000 Lebensmittelpakete in Wien und Niederösterreich für Menschen in Not geschnürt werden.

„Gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, dass wir zusammenhalten, aktuell auch auseinanderbleiben, und dabei nicht auf die Schwächsten in unserer Gesellschaft vergessen. Die Nachfrage an Hilfe ist stark gestiegen, umso mehr ist diese Unterstützung der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien gerade jetzt besonders wichtig. Dafür möchte ich mich sehr herzlich bedanken“, sagt Klaus Schwertner, Caritas Generalsekretär der Erzdiözese Wien. Die Spende kommt armutsbetroffenen Menschen in Wien und Niederösterreich zugute und ist eine wichtige Hilfe, denn: „Die Nachfrage nach Lebensmitteln steigt derzeit täglich. Bei uns melden sich mehr Menschen, die vor einem leeren Kühlschrank stehen und nicht weiter wissen. Dank dieser Spende können wir auch in den nächsten Wochen und Monaten noch mehr Hilfe möglich machen“, so Schwertner.

Erwin Hameseder, Obmann der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien, betont: „Gerade in herausfordernden Zeiten ist es ganz entscheidend, ein verlässlicher und starker Partner zu sein. Die Hilfe, die die Caritas für Menschen leistet, ist wertvoll und wichtig. Wir unterstützen dieses Engagement daher aus Überzeugung. Diese Lebensmittelpakete gelangen in NÖ und Wien zur Verteilung und unterstützen armutsbetroffene Menschen. Gleichzeitig ist damit sichergestellt, dass die Kooperationen der Caritas mit den regionalen Unternehmen aus diesem Bereich weiter gestärkt werden können.“

Caritas leistet Lebensmittelnothilfe in Wien und Niederösterreich

Das Projekt Le+O unterstützt armutsbetroffene Haushalte mit Lebensmitteln und Sozialberatung in NÖ und Wien. Die Caritas hat in der Corona-Krise in Wien sechs Lebensmittel-Notausgabestellen eingerichtet, bei denen Lebensmittelpakete unter freiem Himmel und großen Sicherheitsvorkehrungen verteilt werden.

In Wien wurden die Le+O Notausgabestellen zuletzt auch um Hauszustellungen erweitert – damit auch die Risikogruppe der älteren Menschen und Haushalte an der Armutsgrenze mit ausreichend Lebensmitteln versorgt werden können. Derzeit geben wir an den fünf Notausgabestellen pro Woche rund 1.200 Lebensmittelpakete aus, mehr als 250 Pakete werden wöchentlich mobil in Wien und NÖ an Menschen in Not ausgeliefert. In Summe werden so wöchentlich ungefähr 13,5 Tonnen Lebensmittel an Armutsbetroffene ausgegeben.