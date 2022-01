Mehr als zwei Millionen betriebliche Testungen in NÖ

Das Land sei damit Vorreiter in diesem Bereich, teilte die Wirtschaftskammer (WKNÖ) am Donnerstag in einer Aussendung mit. Seit Anfang Dezember gebe es mit "TestMA" zudem ein weiteres Angebot, das einfache und schnelle flächendeckende Testungen ermögliche.

Die Abholung der "TestMA"-Testkits für Unternehmen über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfolgt durch die Post - unabhängig von der Stückzahl und täglich an allen Werktagen. Neu ist, dass Betriebe, die unter 50 Beschäftigte haben, die Proben am nächsten Werktag bis 10.00 Uhr in den 23 WKNÖ-Bezirks- und Außenstellen im Bundesland abgeben können, so die Kammer.