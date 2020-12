Der Handel hat unter Auflagen aufgesperrt. Kundenaufläufe sollen weiterhin durch Präventionskonzepte vermieden werden. MK, RK



Am Montag und Dienstag, den ersten Öffnungstagen nach dem Lockdown, blieb der große Ansturm auf die Geschäfte zwar aus. Dennoch sprachen Handelsvertreter von einer „guten Auslastung“ nach Wiederöffnung des Handels.

Für die SCS-Vösendorf meldete die Polizei zum Start am Montag eine rund 75-prozentige Parkplatz-Auslastung und keine nennenswerten Probleme.

Den Eindruck bestätigte Anton Cech, Österreichs Shopping-Center-Verantwortlicher von Unibail-Rodamco-Westfield, zu denen neben der SCS unter anderem auch das Donauzentrum gehört, im APA-Gespräch: Der Trend gehe in Richtung gezielten Einkauf und kurze Verweildauer. „Die Kunden verhalten sich sehr vernünftig. Im Vergleich zu einem normalen Weihnachtsgeschäft ist es schon deutlich unter der Normalfrequenz, was aber, in Anbetracht der Pandemie, durchaus positiv zu beurteilen ist.“

Auch im Traisenpark St. Pölten warteten Kunden schon vor der Wiedereröffnung der Shops. „Die Kunden waren sehr diszipliniert“, sagte Center-Managerin Anita Bräunlich gegenüber der APA. Es gab jedoch keinen Ansturm.

Im Fischapark in Wiener Neustadt sei die Stimmung „entspannt, unaufgeregt“, sagt Center-Manager Christian Stagl. Die Besucher würden gezählt, und es liefe ruhig und geordnet ab. Lebensmittelhändler, Bücher und Deko-Läden seien zu Beginn besonders gefragt gewesen.

In Krems herrschte in der Innenstadt schon am Montag rege Betriebsamkeit. Hingegen war es im Einkaufszentrum „Mariandl“ und im Bühlcenter deutlich ruhiger. Grundsätzlich zufrieden zeigt sich Wirtschaftskammer-Präsident Wolfgang Ecker mit der Öffnung des Handels. Mit Blick auf die Gastronomie und andere noch geschlossene Branchen müsse es aber auch weiterhin Unterstützungen geben, denn „was Impfungen für unsere Gesundheit sind, das sind Unterstützungen für unsere Unternehmen“, sagt Ecker.

Freude über das Ende des Lockdowns herrscht in der Bevölkerung. Jeder Zweite hat schon auf die Wiederöffnung nach dem harten Lockdown gewartet, um geplante Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Vier von zehn kaufen im Internet. Das ergab eine Umfrage unter 1.000 Österreichern vom Gallup-Institut an der WU Wien. Regionale Online-Plattformen spielen generell im Online-Handel nur „eine untergeordnete Rolle“: Nur 20 Prozent der Online-Käufer würden ausschließlich bei österreichischen Anbietern kaufen. Der Gewinner sei eindeutig Amazon.

Verlierer seien der Handel und die österreichische Finanzverwaltung, die geringere Steuereinnahmen lukrieren konnten. „Der Lockdown wirkte als riesige Werbekampagne für Amazon und leitete einen beträchtlichen Teil der verfügbaren Budgets dorthin um“, sagt Gallup-Chef Michael Nitsche. Dennoch rechnet das Gallup-Institut noch mit einem Run auf Einkaufszentren in den nächsten Tagen. „Zahlreiche Konsumenten planen, ihre Weihnachtseinkäufe in kleinen lokalen Geschäften zu erledigen.“

Zur „Entzerrung der Kundenströme“ und um große Menschenansammlungen zu verhindern, ist aktuell nur ein Kunde pro 10 Quadratmeter Verkaufsfläche erlaubt.