Man kann, um eine berühmte Redewendung zu bedienen, im Terminal 3 des Flughafens Wien-Schwechat aktuell eine Stecknadel fallen hören. Wo früher an einem Tag 100.000 Passagiere abgefertigt wurden, sind es jetzt 300. Die Corona-Krise hat den Passagierbetrieb am Flughafen Wien-Schwechat annähernd zum Erliegen gebracht, nur das Frachtaufkommen ist fast gleich geblieben.

Alle Flughafen-Mitarbeiter befinden sich zur Zeit in Kurzarbeit. Ein Ende ist nicht in Sicht. „Wir werden die Letzten sein, die zur Normalität zurückkehren“, so Thomas Faulhuber, Obmann des Arbeiterbetriebsrats am Flughafen. Essenziell für den Erhalt der Mitarbeiter am Flughafen sei die Rettung der Lufthansa-Tochter AUA. Außerdem brauche es möglicherweise die Verlängerung der Corona-Kurzarbeit über ein halbes Jahr hinaus, sagt Faulhuber.

NÖ Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger hat sich am Montag klar für Staatshilfen zur Rettung der AUA ausgesprochen. Allerdings müssten diese an eine „langfristige Standortgarantie und den Erhalt der Drehkreuzfunktion“ gekoppelt sein. Er könne sich eine staatliche Unterstützung der AUA nach Vorbild des Schweizer Modells bei der Swiss-Unterstützung vorstellen. Der Erhalt der AUA sei deswegen so wichtig, weil sie 2019 43 Prozent aller Passagiere des Flughafens transportiert hat. Am und um den Flughafen würden fünf Prozent der Wertschöpfung NÖs erwirtschaftet.