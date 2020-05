Unterstützt werden Tourismus-, Gastronomie- und Campingbetriebe sowie Ausflugsziele, die Partner der NÖ-Card oder Mitglieder der Top-Ausflugsziele sind. Die Einreichung der Anträge ist ab heute möglich. Je nach Betriebsart werden Fördergelder in Höhe von 500 Euro, 1.000 Euro oder 1.500 Euro ausbezahlt. Gefördert werden beispielsweise die Anschaffung von Desinfektionssäulen, berührungslose Spender zur Handdesinfektion, Plexiglaswände und Gesichtsvisiere.

Für die Abwicklung der Förderung ist die Wirtschaftskammer NÖ bzw. der Landesverband für Urlaub am Bauernhof und Privatzimmervermietung in Niederösterreich zuständig. Der Fördercall endet, sobald das Budget erschöpft ist, spätestens aber mit 31. Dezember 2020. Investitionen, die seit dem 16. März getätigt wurden, können eingereicht werden.

„Das Land Niederösterreich setzt bei dieser Förderung auf ein besonders einfaches und unbürokratisches Verfahren, damit auch alle Investitionen vor dem Start der Sommersaison getätigt werden können. Nach Antragstellung erfolgt umgehend eine Auszahlung an den Betrieb“, erklärt Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (ÖVP). „Diese Förderung unterstützt die Betriebe in unserer Branche punktgenau und hilft Infektionen zu vermeiden“, zeigt sich Tourismus-Spartenobmann in der Wirtschaftskammer NÖ Mario Pulker zufrieden.

Gewerbliche Tourismusbetriebe, Campingbetriebe und Ausflugsziele wenden sich an die Wirtschaftskammer Niederösterreich unter der Telefonnummer 02742 851 19611 und unter www.gastwirtnoe.at

Privatzimmervermieter erhalten Informationen beim „Landesverband für Urlaub am Bauernhof & Privatzimmervermietung in Niederösterreich“ unter der Telefonnummer 02758 3110 bzw. unter: https://www.urlaubambauernhof.at/niederoesterreich-aktuell/foerdercall