Keine rosige Zukunft für den Lehrlingsmarkt stellt eine Studie des Marktforschungsinstituts market in Aussicht. Sie kommt nämlich nach der Befragung von 400 Betrieben zum Ergebnis, dass im Herbst coronabedingt rund 10.000 Lehrstellen weniger in Österreich angeboten werden als normalerweise. In Auftrag gegeben wurde die Studie von der Arbeitgeberinitiative „zukunft.lehre.österreich“.

1.000 Lehrstellen könnten in NÖ fehlen

Von den geschätzten 10.000 Lehrstellen weniger könnten 1.000 in Niederösterreich fehlen, schätzt Stefan Gratzl, Bildungsexperte in der Wirtschaftskammer NÖ. Um eine Verschärfung des Fachkräftemangels abzudämpfen, würden verschiedene Szenarien durchgedacht. Etwa Ausbildungsverbünde, in denen sich mehrere Betriebe einen Lehrling teilen.

Außerdem wolle man überbetriebliche Einrichtungen verstärkt nützen. Und: „Eine weitere Möglichkeit wäre, bestehende Förderungen nicht am Ende des Lehrverhältnisses oder eines Lehrjahres auszubezahlen, sondern schon am Beginn.“ Aber: „Solange die Wirtschaft mit Einschränkungen arbeiten muss, werden viele trotz Förderung keine Lehrlinge einstellen, weil sie sie nicht beschäftigen können“, betont Gratzl.

AMS legt Fokus auf Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit

Sven Hergovich, Geschäftsführer des AMS NÖ, betont die Notwendigkeit der Eingliederungshilfe, die das AMS mit dem Land NÖ ins Leben gerufen hat. Im Zuge dieser wird Betrieben ein befristeter Lohnkostenzuschuss über 500 Euro pro Monat als Starthilfe ausbezahlt. Dies gelte, wenn „Unternehmen jungen Menschen, die gerade ihre Lehrabschlussprüfung absolviert haben und durch die Krise arbeitslos geworden sind, eine Chance auf den beruflichen Einstieg ermöglichen.“ Das AMS wolle weiter ein Augenmerk auf den Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit legen.

Thomas Salzer, Präsident der Industriellenvereinigung NÖ, sieht den Schlüssel in finanzieller Unterstützung. Viele Betriebe hätten mit Auftragsrückgängen und Liquiditätsengpässen zu kämpfen. Er zeigt sich „sehr froh“ über die Eingliederungshilfe. Aus einer IV-NÖ-Mitgliederbefragung im April 2020 gehe hervor, dass 60 Prozent der befragten Industriebetriebe im Herbst genauso viele Lehrstellen wie geplant anbieten wollen, 17 Prozent weniger.

Für Markus Wieser, Präsident der Arbeiterkammer NÖ, ist der Ausbau der überbetrieblichen Ausbildung die zentrale Maßnahme gegen sinkende Lehrlingszahlen. Die AK empfehle trotz der aktuellen Lage den Jugendlichen, „sich engagiert zu bewerben“, so Wieser, die AK liefere Unterstützung mit Bewerbungstrainings und Auskünften.