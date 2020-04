Der Mietvertrag läuft aus, die Beziehung geht in die Brüche, die Wohnsituation wird unerträglich. Auch in Zeiten von Corona kann es sein, dass man seinen Wohnsitz wechseln möchte – oder muss.

Grundsätzlich sind die Niederösterreicher aber momentan zurückhaltend, was die Suche nach neuen Immobilien angeht. Die Krise trifft auch die Immobilienbranche. Seine Kollegen würden von Umsatzrückgängen zwischen 20 und 90 Prozent berichten, erklärt Georg Edlauer, Obmann der Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Österreich sowie NÖ.

Diese Rückgänge lägen sowohl an den Ausgangsbeschränkungen als auch daran, dass „die Menschen momentan andere Themen haben. Bei vielen Haushalten haben sich auch die Umstände verändert, etwa durch Kurzarbeit.“ Er rechnet damit, dass seine Branche sechs bis zwölf Monate brauchen werde, um sich nach Ende der Krise vollständig zu erholen.

Besichtigungen nur alleine

Ein Wohnungswechsel jedenfalls, der ist auch in Zeiten von Corona möglich. „Die Tätigkeit des Maklers ist ja nicht explizit verboten“, sagt Edlauer.

Besichtigungen sähen aktuell etwa so aus, dass die Makler den Interessenten die Immobilie aufsperrt, die Interessenten diese alleine besichtigen und der Makler im Anschluss auch alleine zusperrt. 360-Grad-Ansichten von Wohnungen im Internet habe es auch vor Corona gegeben. Sie ersetzen zwar keine finalen Besichtigungen, aber würden die Zahl der Besichtigungen deutlich reduzieren, weiß Edlauer.

Fragen werden telefonisch geklärt

Dass Wohnungsbesichtigungen nur unter hohen Sicherheitsauflagen ablaufen, bestätigt auch Peter Weinberger, Geschäftsführer von Raiffeisen Immobilien NÖ/Wien/Burgenland: „Unsere Makler halten dabei mindestens zwei Meter Abstand zu den Kunden und lassen diese alleine durch das Objekt gehen. Allfällige Fragen zum Objekt werden telefonisch geklärt.“

Die Besichtigung von bewohnten Objekten werde, so schätzt er, wohl erst nach Ende der Ausgangsbeschränkungen wieder möglich sein. Auch Bernhard Reikersdorfer, Geschäftsführer von Re/Max mit Sitz in Amstetten erklärt, dass aktuell Besichtigungen nur im Falle eines „dringenden Wohnbedürfnisses“ stattfinden. Wohnungsübergaben würden unter hohen Sicherheitsauflagen oder auch per Videokonferenz durchgeführt. „Für unaufschiebbare Termine gilt: kein Händeschütteln, Mindestabstand einhalten - Schutzmasken und Desinfektionsmittel sind dabei.“