„Die Auswirkungen des Coronavirus, damit verbundene Einreisebeschränkungen in verschiedenen Ländern, Absagen von Großveranstaltungen und das stark rückläufige Reiseverhalten führen auch zu deutlichen Passagierrückgängen am Flughafen Wien“, bestätigt der Flughafen Wien-Schwechat in einer Stellungnahme gegenüber der NÖN. Aktuell würden weiter mögliche Sparmaßnahmen geprüft. Details zu Art und Dauer der Maßnahmen stünden aber noch nicht fest, heißt es. Aus Insiderkreisen heißt es aber, dass ähnlich wie bei der Fluglinie Austrian Airlines, die ja alle 7.000 Mitarbeiter ab Anfang April in Kurzarbeit schickt, auch über diese Maßnahme bereits im Hintergrund verhandelt wird.

Im Februar hatte der Flughafen noch ein Passagierwachstum von 8,3 Prozent am Standort Wien. Im März sind die Zahlen aber bereits um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum eingebrochen.