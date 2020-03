“Bei Umsatzrückgängen, Forderungsausfällen, Problemen bei Warenbezug, Ausfällen von Personal soll so die notwendige Liquidität sichergestellt werden damit der operative Betrieb aufrechterhalten werden kann. Konkret wird eine 80-prozentige Haftung für einen neuen Kredit von bis zu 500.000 Euro gewährt. Bearbeitungsgebühr und Bürgschaftsprovision werden zu 100 Prozent vom Land Niederösterreich übernommen“, so Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger in einer Aussendung.

Wichtig sei jetzt, einen kühlen Kopf zu bewahren, so Danninger und der für Arbeitsmarktthemen zuständige Landesrat Martin Eichtinger (beide ÖVP). „Uns ist wichtig, auf die aktuellen Entwicklungen für Betriebe und Arbeitnehmer bestmöglich vorbereitet zu sein. Daher haben wir jetzt ein umfassendes Maßnahmenpaket geschnürt, das betroffenen Firmen und Arbeitnehmern Hilfestellungen bieten soll. Positiv ist, dass die Bundesregierung die notwendigen Mittel für die Kurzarbeit zur Verfügung stellen wird. Denn Kurzarbeit ist entscheidend, um die Langzeitarbeitslosigkeit zu verhindern und die wichtige Expertise der Belegschaft zu erhalten“, erklärt Eichtinger.

Die NÖ Bürgschaften und Beteiligungen GmbH (NÖBEG) wird dazu außerdem gemeinsam mit den Sozialpartnern ein Infoblatt an Betriebe verteilt. Darüber hinaus wurde eine Hotline eingerichtet. (Telefon: 02742/9000-19335; E-mail: stabilisierung@noebeg.at). Die Betriebe erhalten innerhalb von 24 Stunden eine Rückmeldung.

Eigene Hotline für Betriebe

Als Hilfeleistung haben WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl und der designierte Präsident Wolfgang Ecker angeboten, dass die Wirtschaftskammer Niederösterreich abhängig von der Umsatzreduktion und jeweiligen Branchenzugehörigkeit Zuschüsse bis zu 5.000 Euro pro Unternehmen gewährt. Eine weitere Unterstützung durch die jeweiligen Fachorganisationen wird angestrebt.

Am Arbeitsgespräch waren neben Danninger, Eichtinger, Zwazl und Ecker auch der Präsident der Industriellenvereinigung Niederösterreich, Thomas Salzer,, AMS NÖ-Landesgeschäftsführer Sven Hergovich, Michael Fiala, Vizepräsident der Arbeiterkammer Niederösterreich und Reinhard Karl, Spartenobmann der Banken und Versicherungen der Wirtschaftskammer Niederösterreich, beteiligt.

Hilfreiche Kontaktnummern: