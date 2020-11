Mikl-Leitner: Wirtschaftsmotor am Laufen halten .

"Wir müssen alles dafür tun, um den Wirtschaftsmotor am Laufen zu halten. Es geht um Tausende Arbeitsplätze und damit die Lebensgrundlage Tausender Familien", sagte Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Samstag zum "zweiten Lockdown". Gleichzeitig gelte es, die Gesundheitsversorgung in den Krankenhäusern und Pflegeheimen aufrechtzuerhalten.