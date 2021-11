Präsident der NÖ Industriellenvereinigung für Impfpflicht

"Es kann nicht die Hauptaufgabe der Unternehmen sein, ihre Beschäftigten von der Dringlichkeit der Covid-Schutzimpfung zu überzeugen. Die Politik muss hier endlich mehr Verantwortung übernehmen", betonte Salzer.

Es gehe nicht nur darum, wirtschaftlichen Schaden für den Standort einzudämmen und Arbeitsplätze abzusichern. "Angesichts der aktuellen Situation muss die Politik eine Impfpflicht verordnen, um das Gesundheitssystem vor dem Kollaps zu bewahren und jene Menschen zu schützen, die sich nicht impfen lassen können - etwa Kinder und all jene, die aus medizinischen Gründen keine Impfung in Anspruch nehmen können", hielt der IV-NÖ-Präsident fest. Es dürfte nicht passieren, "dass Not-OPs und wichtige medizinische Eingriffe nicht möglich sind, weil wir so viele Impfverweigerer im Land haben", sagte Salzer.