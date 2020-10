Die Corona-Schnelltests für Arbeitnehmer und Unternehmen in Niederösterreich sind voll angelaufen. Im "Start-Bezirk" Mödling seien bereits zum Auftakt am Donnerstag 400 Anmeldungen beim Arbeits- und Sozialmedizinischen Zentrum (AMZ) eingegangen, teilten die Arbeiter- und Wirtschaftskammer des Landes mit. Die Schnelltest-Straße in Wiener Neudorf sei in Vollbetrieb.

AKNÖ-Präsident Markus Wieser unterstrich am Freitag, dass "Sicherheit für die Beschäftigten und die Unternehmen" geschaffen würde. NÖ-Präsident Wolfgang Ecker sprach von "Klarheit und Planbarkeit" durch schnelle Testergebnisse.

Die vielen Anfragen und Anmeldungen würden zeigen, wie wichtig die Maßnahme sei. Das österreichweite Vorzeigeprojekt werde auch in anderen Bundesländern mit großem Interesse verfolgt. Wieser und Ecker sehen daher den Bund gefordert, die Initiative umgehend zu übernehmen und allen Arbeitnehmern und Unternehmen anzubieten.

Die Anmeldung im Rahmen des Pilotprojektes erfolgt online unter: https://www.amz.at/corona-schnelltests oder telefonisch unter 0664/2678421. Die Testung erfolgt in der eigens dafür errichteten Station in Wiener Neudorf oder durch ein mobiles Team z. B. direkt auf einem Betriebsgelände. Laut AKNÖ und WKNÖ steht innerhalb von 15 Minuten fest, ob ein Verdachtsfall vorliegt. Nach der Auswertung der Daten aus dem Bezirk Mödling ist die Umsetzung der Corona-Schnelltests für ganz Niederösterreich geplant.